Porto Anche la Mantova Ring ha festeggiato l’imminente arrivo del Natale e del nuovo anno con spumante, pandoro e dolci vari. Nella palestra di Via Bachelet n. 8, il maestro Massimo Di Padova, i suoi collaboratori e i dirigenti, a fine allenamento, hanno brindato alle festività con tutti gli atleti presenti. Un momento di relax e di divertimento per chiudere un anno impegnativo, ma ricco di soddisfazioni per tutti, pugili e maestri. (c)