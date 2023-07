Il presidente Figc Gravina ufficializza la riammissione del Mantova in Serie C

MANTOVA Ora è ufficiale: il Mantova è stato riammesso nel campionato di Serie C. Lo ha dichiarato il presidente della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) Gabriele Gravina. “In Lega Pro abbiamo provveduto alla riammissione del Mantova, è una delibera perfettamente efficace non impugnabile. E’ una conseguenza logica. Per quanto riguarda gli altri posti, la prima in graduatoria è la Seconda squadra dell’Atalanta. Sappiamo che ci sono state altre richieste dalla LND. Il secondo posto in graduatoria spetta a una società della LND, prima era l’Alcione, secondo Fano, terza Casertana e quarta Trapani. La Covisoc ha dato parere positivo solo alla Casertana, mentre la commissione criteri infrastrutturali ha dato parere positivo al Fano e alla Casertana, e le altre due negative. La Casertana è l’unica che ha ricevuto il doppio parere positivo”.