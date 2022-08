Basket serie A2 m – La Staff e il preparatore Missarelli ancora insieme

Mantova Alle varie conferme in casa Staff si aggiunge quella del preparatore fisico Daniele Missarelli: rinnovata la collaborazione per la stagione 2022/23. Nato a Tirano (So) il 9 maggio 1989, Daniele si è laureato alla Facoltà di Milano in Scienze Motorie e specializzato, con lode, in Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport; entrambe le tesi hanno riguardato la preparazione fisica nella pallacanestro. Dal 2015 è preparatore nazionale Fip e ha iniziato la propria carriera professionale in Serie A con Varese. Nella stagione 2017/18 si trasferisce a Mantova e collabora con l’Under 15 d’Eccellenza Stings/San Pio X. Dalla stagione 2018/19 è preparatore fisico della squadra che disputa la Serie A2. Così “Missa”: «Sono pronto per partire per questa nuova stagione. Ho ricaricato le pile dopo la scorsa annata che, sinceramente, è stata complicata dal punto di vista fisico e mi ha portato tanto lavoro. Ho fatto tutto il possibile per mantenere la squadra sana e portarla a fine anno a battagliare nei playoff contro Verona. Approccio ogni preseason sempre con grande entusiasmo. Ci sono tanti nuovi giocatori e quindi nuovi stimoli per mettere le mie competenze in campo e farli rendere al meglio. Inoltre, abbiamo molti giovani, tra i quali Calzavara che sono molto contento di ritrovare visto che l’ho seguito alla Pallacanestro Varese arrivando a disputare una finale scudetto U15 e una finale nazionale U16, e quindi fisici da sviluppare e plasmare. Sono sicuro che mi divertirò molto in sala pesi con loro! Lavoreremo per mettere delle buone basi in questo inizio stagione e poter costruire una squadra tosta che renda al meglio fino a primavera inoltrata».