Basket Serie A2 maschile – A Orzinuovi la Staff ritrova Palermo e affila le armi per Pistoia

ORZINUOVI (Bs) La buona notizia dell’amichevole disputata ieri dagli Stings a Orzinuovi è l’impiego di Matteo Palermo. Come previsto alla vigilia il play, reduce da un’assenza di due mesi causa infortunio, è stato impiegato da coach Giorgio Valli per una ventina di minuti. Il giocatore ha mostrato segnali incoraggianti.

Per la cronaca, il test contro i bresciani (militanti in Serie B) si è chiuso 80-73 per i padroni di casa con tabellone azzerato al termine di ogni quarto.

La gara è stata altamente equilibrata, con lo staff tecnico mantovano che ha ruotato costantemente gli uomini provando nuove soluzioni difensive e offensive.

Coach Giorgio Valli si è detto soddisfatto al termine dell’amichevole. «È stata una gara vera e molto spigolosa – afferma – . Le due squadre non si sono risparmiate, con le difese che hanno prevalso sugli attacchi. La notizia più positiva è senza dubbio il ritorno in campo di Palermo che ha giocato per una ventina di minuti. È stato fondamentale permettergli di ritrovare il campo e consentirgli di fare esperienza con la squadra. Ho visto dei miglioramenti importanti nel gioco offensivo interno e, in generale, c’è stata una miglior circolazione di palla».

Il mirino ora si sposta su Pistoia, prossima tappa del campionato degli Stings. Il match è in programma domenica alle ore 18 in terra toscana e vede il ritorno dei biancorossi in campo dopo 20 giorni di sosta forzata. «La Giorgio Tesi Group – sostiene il tecnico – può contare su un gruppo consolidato e ben rodato dalle scorse stagioni. Ci sono due giocatori americani molto funzionali al gioco di coach Nicola Brienza, tra cui il nuovo arrivato Zach Copeland che è un importante terminale offensivo, oltre ad un’eccellente pedina difensiva. Sarà una gara complicatissima, il PalaCarrara è un vero fortino e non sarà facile affrontare una squadra così dotata in termini di esperienza e fisicità».

Dopo la trasferta di Pistoia, gli Stings torneranno alla Gp Arena domenica 13 novembre (ore 17) contro Udine. Sarà la prima di tre gare in una settimana: mercoledì 16, sempre alla Gp Arena, arriva Chieti; domenica 20 trasferta a Rimini.