Basket Serie A2 maschile – Cenna: “Staff, impariamo da questa vittoria”

MANTOVA Dopo le due sconfitte con San Severo e Chiusi, la Staff volta pagina e vince a Cesena con Ravenna. Una gara molto delicata che è stata portata a casa, e questo era l’importante, come ha detto Giovanni Veronesi alla vigilia del match, pur tra un’altalena di emozioni. Questa volta però la squadra ha chiuso vittoriosa il match con un ottimo finale. Non può che essere soddisfatto il presidente Paolo Cenna: «Vincere non era emotivamente facile sia per il momento in cui arrivava la partita, sia per le difficoltà tecniche che abbiamo. Ma come società abbiamo cercato di essere positivi nei confronti di tutti, cercando di motivare l’ambiente sul piano del carattere. Ravenna doveva vincere e ci ha provato, ma abbiamo affrontato la sfida cercando di farlo nei modi e nei tempi giusti all’interno dei 40 minuti. Senza fare tragedie per le ultime sconfitte, ma lavorando sugli aspetti caratteriali che contavano per ritrovare autostima nel processo che porta una squadra giovane e del tutto nuova, come la nostra, a trovare la sua identità step dopo step. Dalle vittorie si deve imparare». Cenna crede fermamente che la squadra possa migliorare sempre più: «Sono convinto che la Staff per questi motivi abbia ampi margini di miglioramento sul piano della tecnica e della psicologia di squadra. Mi fa piacere che con Ravenna la partita sia stata approcciata nel modo giusto nel primo tempo e gestita anche nel finale, come altre volte invece non era successo. Bisogna essere bravi a gestire le partite e imparare a farlo per non essere costretti a viverle con troppo affanno, ma con più serenità. Se sapremo ripeterci in un campionato equilibrato come questo, diventerà una componente psicologica davvero importante». Domenica arriva Cento e il presidente è molto fiducioso: «Ce la possiamo giocare, come abbiamo fatto con le più forti, tranne che con Pistoia. Recuperiamo un po’ di energie e cerchiamo di fare uno step per volta. Abbiamo scelto, a differenza dello scorso anno, di avere un roster più profondo che ci possa dare più soluzioni contro squadre diverse e permetta allo staff tecnico di avere sempre tanta intensità in campo. Mi auguro di avere un buon pubblico domenica con Cento. La squadra può migliorare e magari in alcune gare non si è visto un bel basket. Ma è fuori discussione che si impegna e ha bisogno di essere sostenuta».