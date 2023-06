Basket Serie A2 maschile – Staff a San Severo, match-point per la salvezza

MANTOVA Il giorno del primo match-point è arrivato. Alle ore 20.30, al Palasport Falcone e Borsellino di San Severo, la Staff proverà subito a chiudere serie e discorso salvezza. Forte del 2-0 accumulato grazie alle due gare della Grana Padano Arena, la squadra pugliese è spalle al muro e gli Stings hanno la grande chance di chiudere la serie. «Gara-2 ha ribadito l’equilibrio che contraddistingue questa serie – afferma in conferenza stampa il tecnico Giorgio Valli – Il 2-0 significa poco, se non che abbiamo mantenuto il fattore Grana Padano Arena a favore. Sono comunque contento di come la squadra abbia cambiato marcia tra primo e secondo tempo, soprattutto in difesa. In gara-3 mi aspetto una San Severo ancora più attenta su entrambi i lati del campo. Giocherà con le energie raddoppiate e con grande fisicità. Noi dovremo giocare con la massima tranquillità, con la consapevolezza che ci aspetta un match durissimo. Dovremo far valere le nostre motivazioni ancora una volta».

Capitan Riccardo Cortese vuole cercare di chiudere i discorsi già stasera: «Abbiamo giocato una gara-2 dai due volti tra primo e secondo tempo – dichiara – La partita è iniziata con alcuni errori banali da parte nostra, siamo stati troppo attendisti e San Severo ha concretizzato tutte le occasioni concesse. Poi siamo cresciuti nella ripresa, migliorando in difesa e trovando fiducia in attacco. Gara-3? La pressione è principalmente su San Severo. Sappiamo che in casa esprimono un basket ancora più intenso e che troveremo un palazzetto molto caldo. Dovremo rimanere attaccati alla partita per tutti i 40 minuti. Mi aspetto un’altra partita giocata sui nervi, in cui tattica e tecnica lasceranno spazio all’agonismo puro». «In questa stagione siamo stati spalle al muro almeno tre volte e non siamo mai crollati – ricorda Damiano Pilot, allenatore di San Severo – Adesso dobbiamo andarci a prendere una vittoria davanti al nostro pubblico e da quella trarre l’inerzia positiva per le successive. Soprattutto dopo una gara dai due volti come quella di lunedì, il dispendio di energie è tantissimo ed è ovvio che, con una rotazione in meno per noi, ci sta penalizzando tanto. Dobbiamo recuperare forze fisiche e mentali cercando, nei momenti che contano, di far emergere anche le individualità. È la partita della vita per noi e non dobbiamo sbagliare, il resto non conta». Gli appassionati potranno guardare la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass. Qualora San Severo dovesse centrare la prima vittoria nella serie, gara-4 si disputerà domenica alle 19.