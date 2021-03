Basket Serie A2 – Missione compiuta: la Staff batte Piacenza 75-69

Mantova La sfida della Grana Padano Arena contro l’Assigeco restituisce degli Stings in salute, lontani parenti di quelli visti nella debacle contro Biella. Più volte la partita sembrava sfuggire loro dalle mani, ma nella bagarre finale i biancorossi hanno sfoderato la cattiveria necessaria e la giusta freddezza per portare a casa la vittoria per 75-69. Un successo vitale, perchè garantisce alla Staff, salita a quota 22 punti, di evitare le ultime due posizioni (Biella e una tra Bergamo e Orlandina finiranno certamente dietro) e il “girone nero” nella cervellotica fase a orologio. Di più, battendo Orzinuovi nel recupero del 10 aprile, Ghersetti e compagni possono sperare di salire un ulteriore gradino in classifica e passare così dal girone blu all’azzurro, che significherebbe salvezza sicura e la possibilità di fare i playoff.

STAFF MANTOVA – ASSIGECO PIACENZA 75-69

13-22; 33-38; 55-49

Arbitri: Moretti, Terranova, Salustri

MANTOVA Weaver 12 (2/5, 0/2), Ghersetti 10 (3/5, 0/5), Ferrara (0/2 da due), Veideman 2 (1/3 da due), Bonacini 15 (4/9, 0/2), Infante 3 (0/3, 1/2), Ceron (0/2, 0/1), Maspero 9 (1/2, 2/6), Cortese 24 (5/7, 4/8). N.e.: Lo, Ziviani, Mirkovski.

All.: Gennaro Di Carlo

PIACENZA Carberry 13 (3/3, 1/7), McDuffie 12 (3/7, 0/4), Guariglia 7 (3/6 da due), Cesana 11 (1/2, 2/6), Sabatini 10 (1/2, 1/4), Molinaro (0/1 da due), Formenti 8 (1/4, 2/7), Massone 2 (1/2, 0/1), Poggi 6 (2/4 da due). N.e.: Voltolini, Gajic, Jelic.

All.: Stefano Salieri

Note: T.l. Man 22/25, Pia 21/23. Rimb.: Man 41 (Weaver 9), Pia 38 (McDuffie e Sabatini 7). Ass.: Man 12 (Maspero 4), Pia 9 (Sabatini 3).