Basket serie A2 m – La Staff sfida Trapani alla GP Arena

MANTOVA L’avversario questa volta è un po’ più alla portata rispetto a Pistoia. Alla Grana Padano Arena (ore 12, arbitri Valleriani, Bonotto, Bertuccioli) arriva Trapani, che ha 12 punti in classifica, ma in questo momento sono proprio gli Stings i peggiori nemici di loro stessi. Per questo ai biancorossi servirà la massima forza di volontà possibile, perché oltre a battere i siciliani bisognerà avere la meglio sui tantissimi condizionamenti negativi che accerchieranno i ragazzi di Giorgio Valli durante questa partita. Il coach siederà per la seconda volta sulla panchina biancorossa: «Trapani ha un gruppo di italiani molto motivato, che gioca proprio per la squadra con grande orgoglio e cuore – afferma – ed è una squadra che ha sempre giocato fino all’ultimo secondo ogni genere di partita. La palla può risultare pesante in certi momenti, ma se arriviamo a questi momenti dobbiamo cercare di usare la difesa per darci molta più tranquillità. Non è facile, ma dobbiamo farlo già dall’inizio».

Coach Valli deve fare a meno ancora di Ferrara, mentre per Trapani sarà assente Matteo Palermo a causa della lesione del cercine glenoideo della spalla destra.

Trapani è reduce da un periodo altalenante ma certamente in questo momento può beneficiare di maggiore fiducia rispetto a Mantova. L’assistant coach Fabrizio Canella presenta la sfida: «Vincere il derby nonostante le enormi difficoltà che stiamo affrontando è stato fantastico – dichiara – Mantova è una squadra forte. All’andata ci inflissero una sonora sconfitta, ma da allora è cambiato molto. Loro sono una squadra con una imponente taglia fisica a cui hanno aggiunto un giocatore che conosciamo bene come Spizzichini. Dovremo essere bravi a correre e ad evitare che loro ricevano facilmente in post, dove Iannuzzi può fare la differenza».

I tifosi che volessero assistere alla partita, e che ovviamente dovranno essere muniti di mascherina Ffp2 e del Green Pass rafforzato, potranno acquistare il proprio biglietto presso la biglietteria della Grana Padano Arena a partire dalle ore 10 oppure online sul sito Vivaticket.

Leonardo Piva