Rugby Top 10 – Viadana si congeda al top dallo Zaffanella: 39-31 alla Lazio

VIADANA Il Rugby Viadana chiude gli impegni allo Zaffanella di questa stagione con un successo da 5 punti. Obiettivo centrato quindi, grazie al 39-31 al fanalino Lazio. In più i rivieraschi hanno difeso il quinto posto (Mogliano ora a -2). Prima del kick off gli ospiti, all’entrata in campo, si sono presentati con una t-shirt con la scritta dedicata a Ramiro Finco: “Daje Rama”. In seguito Paolo Bonelli, presidente del Casalmaggiore, club che collabora con i gialloneri, ha offerto al numero uno del Viadana Giulio Arletti l’assegno di una raccolta fondi, promossa della società casalasca, per la famiglia di Finco. E’ stata anche l’ultima gara in biancoleste di Carlo Filippucci, capitano di giornata, e dello speaker dei gialloneri Andrea Parmigiani, che lascia dopo 5 anni.

RUGBY VIADANA-LAZIO 39-31

MARCATORI P.t.: 8’ m Santarelli tr Montemauri (0-7), 25’ cp Ceballos (3-7), 27’ m Halalilo tr Ceballos (10-7), 34’ m Asoli tr Montemauri (10-14). S.t.: 48’ m Ribaldi tr Ceballos (17-14), 51’ cp Montemauri (17-17), 54’ m Ciofani tr Ceballos (24-17), 65’ m Ciofani tr Ceballos (31-17), 68’ m And. Denti (36-17), 74’ m Cacciagrano tr Montemauri (36-24), 78’ cp Ceballos (39-24), 84’ m Cacciagrano tr Montemauri (39-31)

RUGBY VIADANA Jannelli (72’ Apperley); Leonardi; Manganiello; Pavan (43’ May); Ciofani; Ceballos; Jelic (52’ Gregorio); Cosi (57 Mannucci); And. Denti (cap.); Wagenpfeil; Casado Sandri; Boschetti (46’ Schinchirimini); Novindi (40’ Ant. Denti); Silvestri (46’ Ribaldi); Halalilo (65’ Gentile). All..: Fernandez.

LAZIO Montemauri; Bossola; Scardamaglia; Gianni; Santarelli (65’ Esteki); Granella; Loro (65’ Di Giammarco); Asoli; Filippucci (70’ Gisonni); Riccioli (57’ Ulisse); Paparone (57’ Giusti); Damiani (60’ Cacciagrano); Bolzoni (60’ Leiger); Ferrara; Di Roberto (49’ Zileri). All.: Pratichetti.

ARBITRO Mitrea (Udine). Assistenti Vedovelli (Sondrio) e Locatelli (Bergamo). Quarto Uomo: Sergi (Bologna).

NOTE Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse. Pri. tempo: 10-14. Calciatori: Ceballos (Viadana) 6/7; Montemauri (Lazio) 5/5. Punti conquistati: Viadana 5; Lazio 1. Player of the match: Juan Wagenpfeil (Viadana).