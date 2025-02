Pallavolo serie A3 – Gabbiano, Miselli: “Abbiamo fatto la nostra gara e alla fine il risultato ci ha dato ragione”

Mantova Ci si aspettava forse una gara più combattuta con il San Donà, ma ieri il Gabbiano ha davvero fatto faville davanti al pubblico amico. «E’ stata la nostra miglior partita del girone di ritorno – afferma il centrale Andrea Miselli – Forse li abbiamo trovati anche in una giornata no, ma noi abbiamo preparato bene la gara, studiato l’avversario, fatto il nostro e alla fine il risultato ci ha dato ragione. Siamo contenti. «L’importante è arrivare alla fase finale nella forma migliore – spiega Jacopo Ferrari – Ora abbiamo una settimana per prepararci al meglio per i play off con le ultime due gare della regular season. Puntiamo a finire al massimo». (sm)