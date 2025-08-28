Basket Serie B Interregionale – Stings, ecco la guardia Barbieri: “Convinto dal progetto ambizioso”

CURTATONE Freschi di raduno e alle prese con i primi allenamenti, gli Amica Chips Stings non rinunciano all’obiettivo di rinforzarsi. È di ieri l’annuncio dell’arrivo in biancorosso di Andrea Barbieri, classe 2004, proveniente dal BasketBall Gallarate, formazione di Serie B Interregionale.

Barbieri, alto 194 cm, è un giocatore versatile capace di ricoprire più ruoli. Cresciuto nel settore giovanile dell’Aurora Desio, con cui ha completato tutta la trafila fino all’esordio in B Nazionale, ha proseguito la sua carriera a Nerviano e successivamente a Gallarate, prima di vivere un’esperienza anche con gli Amatori Pescara in B Interregionale. Porta a Mantova entusiasmo, energia e voglia di crescere, incarnando appieno la filosofia del club che punta su giovani motivati e desiderosi di mettersi in mostra.

Così si presenta: «Vengo dalla Brianza, più precisamente da Nova Milanese, e gioco a basket dalla prima elementare. Quando mi è stata presentata l’offerta da parte degli Stings, ho subito percepito la serietà e l’ambizione del progetto. Anche la chiamata di coach Romero mi ha trasmesso un’ottima impressione: ho compreso che qui avrò la possibilità di crescere e migliorare. Sono una guardia tiratrice, anche se in passato ho ricoperto anche il ruolo di playmaker. I miei punti di forza sono il palleggio, arresto e tiro, ma voglio lavorare soprattutto sulla fisicità. E poi ho una piccola scaramanzia: prima di finire la sessione di allenamento o di riscaldamento cerco sempre di mettere a segno l’ultimo canestro. Ai tifosi dico che li aspettiamo numerosi al palazzetto».