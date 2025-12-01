Basket Serie C – La Tea Energia ritrova il sorriso: 81-77 al Verolanuova

MANTOVA La Tea Energia torna a vincere e lo fa nel modo migliore: davanti ai tifosi della Tensostruttura. Dopo le ultime due uscite con qualche difficoltà difensiva, ieri sera il San Pio X ha combattuto, strappando la vittoria sul Sas Verolanuova 81-77.

I locali mettono subito le cose in chiaro partendo forte: il proprio tratto distintivo che, davanti al tifo biancorosso, permette di chiudere avanti il primo quarto per 18-14. Un primo tempo deciso, ad alto ritmo e che sottolinea il valore della squadra vale come importante risposta dopo i ko della scorsa settimana. Così i ragazzi di coach Farabello rispondono sul campo con grinta e qualità, sprintando per i primi 20’ avanti sul 42-28. Con le ottime prestazioni di Trovarelli ed Albertini, anche sul piano realizzativo, il Tea Energia è saldamente al comando dell’incontro, gestisce le fasi di gioco e, nonostante la crescita sulla distanza di Verolanuova che chiude il terzo parziale con 23 punti a referto, guida ancora per 63-51. Si entra nei 10’ decisivi con un margine ampio che consente la gestione del tempo, salvo dover contenere gli ospiti via via più incisivi sotto canestro. Brividi sul finale con il vantaggio assottigliatosi a soli due punti, sul 77-75 con 15 secondi rimanenti sul cronometro. L’ultima sterzata al match la danno i due tiri liberi trasformati da Trovarelli ed i due di Albertini, fermando la quota ad 81 e concedendo il canestro da due sulla sirena per l’81-77 finale.

Così coach Farabello: «Avevamo bisogno di vincere dopo una settimana complessa sul piano dei risultati. Per la prima volta in stagione abbiamo avuto la squadra al completo e i risultati si sono visti. In settimana abbiamo lavorato bene insieme, ora servirà alzare ancora di più il livello. In questa fase di campionato lavoriamo per crescere verso l’obiettivo stagionale dei play off. Per riuscirci sarà importante essere al completo e, anche se siamo rimasti un po’ indietro in classifica, con questa squadra siamo pronti per tornare in alto».