Calcio Eccellenza femminile – Il Mantova Women scappa due volte ma il Monza lo riprende (2-2)

RONCOFERRARO Il Mantova Women chiude sul 2-2 una sfida vibrante e ricca di emozioni contro la Fiamma Monza. Le biancorosse approcciano con grande personalità, mostrando sin dai primi minuti un atteggiamento propositivo e una continua ricerca della profondità. La squadra di mister Gemelli pressa alta, conquista metri e al 20’ trova il meritato vantaggio: la manovra si sviluppa sulla destra, il pallone arriva a Sara Savazzi che con freddezza piazza il diagonale che sblocca il risultato. La reazione delle ospiti non tarda e, dopo alcuni tentativi contrastati dalla retroguardia mantovana, al 35’ la Fiamma Monza ottiene un calcio di rigore. Il tiro dagli undici metri, però, viene calciato fuori. L’episodio dà nuova fiducia alle biancorosse, che gestiscono con ordine il finale di primo tempo senza concedere altre occasioni, rientrando negli spogliatoi con un prezioso 1-0. La ripresa si apre con ritmi ancora alti. Le ospiti spingono con maggiore continuità e al 56’ trovano il pareggio con Macrì, brava a concretizzare dopo alcune azioni insistite. Nonostante il colpo subito, il Mantova Women non si disunisce: la risposta arriva al 67’, quando la neoentrata Vivirito inventa un assist perfetto per Botti, che controlla e insacca riportando avanti le mantovane. All’80’ un nuovo episodio decisivo: la Fiamma Monza ottiene un secondo rigore. Questa volta Moroni si presenta dal dischetto e non sbaglia, superando Maffezzoli e fissando il punteggio sul 2-2. Gli ultimi minuti vedono entrambe le squadre tentare l’assalto finale, ma senza trovare il guizzo giusto. Il pareggio è complessivamente giusto per equilibrio, intensità e occasioni create da entrambe le formazioni.