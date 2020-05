Coronavirus, Arcuri “App utilizzabile a fine mese ma servono tamponi”

ROMA (ITALPRESS) – “Io ritengo che a cavallo della fine di questo mese la app potra’ essere utilizzabile”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, in audizione in commissione Trasporti alla Camera. “La app ha un solo fine: rendere piu’ veloce e certa la natura, dimensione e popolazione dei contagi. La app aiuta a riconoscere, intercettare prima di quanto accade oggi con l’intervista, ma se non si fa subito un tampone la app non ha conseguito il risultato per cui e’ stata pensata. Se il sistema sanitario regionale non e’ pronto a sottoporlo in un tempo molto ravvicinato a un tampone, la app ci ha aiutato ma non ha fatto fino alla fine il suo lavoro”, ha aggiunto. Arcuri ha poi sottolineato che “la materia del tracciamento tramite applicazione tecnologica e’ stata di recente oggetto di uno specifico regolamento normativo. Le attivita’ in corso rispondono ai vincoli previsti dalla norma. Allo stato dell’arte degli sviluppi dell’app si puo’ ritenere che sara’ coerente con queste previsioni normative, in particolare per la tutela della sicurezza dei dati e il rispetto delle previsioni normative nazionali e comunitarie sulla privacy”.

(ITALPRESS).