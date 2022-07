Basket – Sustinente ha fatto domanda di ripescaggio in D

Sustinente Il presidente del Basket Sustinente, Paolo Zecchini (nella foto), ha inoltrato al Comitato lombardo della Federbasket la domanda di ripescaggio al campionato di serie D. Ricordiamo infatti che il team guidato da coach Ivan Ferrari, nonostante i progressi evidenziati nella parte finale dell’ultima stagione, non è riuscito ad evitare la retrocessione in Promozione. La società non si è però persa d’animo e dopo un’attenta riflessione, ha deciso appunto di presentare domanda di ripescaggio. A questo punto la palla a spicchi passa nelle mani della Fip lombarda, cui spetterà il compito di accettare o meno la richiesta dei “Falchi”.

Per quanto concerne il mercato, le operazioni in entrata sono evidentemente legate al campionato che Sustinente disputerà nella prossima stagione; al momento registriamo la partenza di Rizzi, che giocherà in Serie D con la Negrini Quistello, mentre Grande dovrebbe accasarsi in un team bresciano.