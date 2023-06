Beach Volley – Il team maschile del Falcone e le ragazze del Fermi vincono il titolo regionale Allievi

Mantova/Asola Lunedì scorso si sono svolti all’Arena Beach di Cellatica i Campionati Studenteschi Regionali categoria Allievi/e di beach volley.

La provincia di Mantova si è presentata con due formazioni di assoluto livello: una squadra maschile composta da studenti dell’istituto Giovanni Falcone, Mattia Penci, Nicola Brunello e Mario Salvagni, accompagnati dal prof. Pietro Comini. E la squadra femminile invece composta da studentesse dell’Istituto Fermi, Marta Zunica, Gaia Bellodi e Lucrezia Roveri, accompagnate dal prof. Pietro Alberini.

Le Province presenti alle finali erano in totale 9 e le squadre si sono sfidate in due fasi da tre gironi, per poi accedere ai quarti di finale, semifinali e finale.

Il campionato si è concluso con una doppia vittoria di Mantova: gli Istituti Superiori Falcone e Fermi si sono infatti entrambi classificati al primo posto. Un traguardo importante per i Campionati Studenteschi della categoria Allievi/e di beach volley. Peccato che quest’anno non sono previste le Fasi Nazionali perché sicuramente gli Allievi mantovani avrebbero fatto faville, visto i risultati ottenuti, però possono portare a casa con soddisfazione il titolo Regionale che non è poco.

Rosalba Le Favi