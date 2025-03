Sci alpino – Francesca Fanti brinda alla prima vittoria in SuperG

Cortina d’Ampezzo (Bl) Mercoledì scorso si sono svolti a Cortina due SuperG nell’ambito della Coppa Veneto Energiapura. Grande gioia per Francesca Fanti, che per la prima volta è salita sul gradino più alto del podio in questa disciplina “veloce”: sulle nevi bellunesi ha conquistato una vittoria e un terzo posto. Per la 26enne mantovana delle Fiamme Gialle si tratta della 32esima vittoria in carriera in gare Fis, la quinta in questa stagione. E finalmente ha potuto festeggiare anche in SuperG, lei che di solito trionfa in gigante, disciplina che come lo slalom rientra tra quelle “tecniche”. Nella gara vinta, Francesca ha chiuso con il tempo di 54’’31 davanti all’inglese Honor Bartlett con 54’’51 e alla svizzera Svenja Vetsch con 54’’55. Mentre nell’altra ha ottenuto il terzo tempo con 54’’57. Il successo è andato all’ucraina Anastasiia Shepilenko (54’’19) e seconda la slovena Ana Bokal (54’’45).