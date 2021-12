Bocce – Mattia Meda passa alla Caccialanza Milano

CASTEL GOFFREDO Arrivati anche quest’anno a fine campionato, come sempre in occasione della festa dell’Immacolata, la società Castellana ha invitato tutti gli atleti, sponsor e dirigenti al pranzo sociale di fine stagione, per poi ritrovarsi a gennaio per una nuova ripartenza. Nell’occasione il presidente Luigi Negrioli ha ringraziato tutti pubblicamente a nome della società e conferito una medaglia d’oro personalizzata all’atleta Mattia Meda per tutti i traguardi raggiunti e meritati. E con rammarico lo ha salutato perché dal 2022 il ragazzo passerà alla società Caccialanza di Milano, una delle prime e più importanti a livello nazionale. Tutta la Castellana gli ha rinnovato i migliori auguri di un futuro splendido e ricco di successi.