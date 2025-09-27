Calcio 1a Categoria – Il Suzzara ha chiuso per Chiozzi. Artoni: “Testa al Gambara”

Suzzara Da giovedì sera, come vi avevamo anticipato, Sebastiano Chiozzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Suzzara: il difensore, con esperienze a Porto, Nogara e Governolese, ha trovato l’accordo con la società bianconera e da settimana prossima si allenerà agli ordini di mister Agide Artoni. Domani i bianconeri saranno impegnati in trasferta sul campo dell’Oratorio Gambara, che in classifica ha raccolto un punto contro i quattro dei mantovani. «Non conosco ancora Chiozzi – spiega Artoni – ma ha sempre giocato in categoria e ci darà una mano. Domani sarà una gara insidiosa: il sintetico non è mai facile e in questo periodo nessuna squadra è al massimo della condizione. Abbiamo cominciato bene, pareggiando con la Leoncelli e superando in casa il Remedello. In Coppa è arrivata la sconfitta con la Serenissima, ma senza drammi: il nostro obiettivo resta il campionato». In dubbio la presenza di Danza.