Calcio 1a Categoria – Lo Sporting in crisi attende la visita del Nuvolera. Cavagna: “Invertire la rotta”

Goito Tre sconfitte consecutive sono costate il primato in classifica allo Sporting Club, che rimane comunque in agguato a due soli punti dalla nuova capolista Rapid United. E domani proverà a invertire la rotta nel match casalingo col Nuvolera Montichiari. «L’Union Team non ha rubato nulla – sottolinea il presidente Devis Cavagna – al Gonzaga gliel’abbiamo regalata e per ultimo abbiamo perso contro la Bagnolese che anche in Promozione non ci ha mai portato fortuna. Abbiamo delle assenze importanti, ma devo dire che i sostituti hanno fatto per intero la loro parte. Non è tanto quello il problema. La squadra è giovane e commette ancora delle ingenuità, ecco quelle bisogna eliminarle se vogliamo raggiungere almeno l’obiettivo dei play off». «Dopo la retrocessione – prosegue Cavagna – abbiamo inserito parecchi giocatori nuovi in rosa e abbiamo messo in conto un periodo, diciamo così, di assestamento. I ragazzi si impegnano al massimo negli allenamenti e in partita. Gli infortuni in una stagione bisogna metterli in conto, se poi ci aggiungiamo le squalifiche… (domani rientrano Luca Forgione e Pedercini, ndr). Tre sconfitte di fila sono tante, contro il Nuvolera bisogna cambiare e tornare a fare punti. Giochiamo in casa e faremo il possibile per riprendere la marcia. Rinforzi in dicembre? Ancora non ne abbiamo parlato».