Calcio 2ª Categoria – Carturan: “Ceresarese, ci rivediamo in gennaio”

CERESARA Il cammino della Ceresarese (tre vittorie su tre) nel girone bresciano è stato purtroppo interrotto dalla sospensione dei campionati e riprenderà soltanto il 7 febbraio. «Eravamo partiti benissimo, sia in campionato che in Coppa Lombardia – ricorda mister Carturan – speriamo dunque di ripartire in febbraio con la quarta giornata e di proseguire anche in Coppa, alla quale teniamo parecchio. Prima dello stop, la squadra ha dimostrato sul campo di essere competitiva e di aver trovato subito il giusto amalgama».

«Noi ora siamo fermi – prosegue Carturan – ai giocatori non abbiamo dato indicazioni particolari, faranno qualcosa per conto loro. Se sarà confermata la data del 7 febbraio per la ripartenza del campionato, riprenderemo gli allenamenti in gennaio».

«Per quanto riguarda i format – prosegue il tecnico rossoverde – dando per scontato che si giocherà solo l’andata, per me sarebbe giusto promuovete la prima e retrocedere l’ultima, trovando poi una formula per playoff e playout».

Anche la Ceresarese dovrà però fare i conti con la sospensione dell’attività giovanile e la grana degli sponsor. «Fermare i giovani è sempre un problema, anche a livello sociale – conclude Carturan – i nostri ragazzi sono tutti a casa. Per quel che concerne le sponsorizzazioni, è chiaro che questa lunga sospensione dei campionati potrebbe modificare gli accordi presi in estate».