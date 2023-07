Pallavolo serie B – Coach Panciroli promuove il Viadana: “Sulla carta siamo competitivi. Tanti cambi nel reparto centrali”

Viadana Dopo l’acquisto del centrale Federico Menichetti, lasciano Viadana il libero Mentore Daolio e Davide Bassoli che appende le ginocchiere al chiodo. Accanto a Carnevali, nel ruolo di libero, ci sarà il confermato Melli. In precedenza avevano salutato Bertoli, Colella e Trovò. Bellei, Silva, Bartoli, Giovenzana e Chiesa sono gli altri confermati. Ribadiamo le novità in entrata: Viola e Ravazzini prelevati dai Vigili del Fuoco Reggio Emilia, Tommaso Cordani ex Gabbiano Top Team, grande colpo, Menichetti ex Foligno e Daniel Codeluppi (ex Wimore Parma) che torna nel team rivierasco dopo qualche anno. Tanti cambiamenti quindi nella rosa a disposizione del tecnico Alberto Panciroli, al quinto anno alla guida dei rivieraschi. «Soprattutto nel reparto dei centrali – spiega il coach – abbiamo voluto un cambiamento sostanziale, considerato che la scorsa annata abbiamo avuto dei problemi. Per come interpreto io la pallavolo, quello dei centrali è un ruolo fondamentale dal punto di vista tattico. La scorsa stagione a mio avviso siamo stati deficitari e se non avessimo avuto l’apporto di Bassoli, magari non avremmo nemmeno centrato il settimo posto. se Viola è atleta tutto da scoprire ma sono fiducioso, Menichetti porterà lucidità e qualità nel ruolo dei centrali, nel reparto degli schiacciatori». Come giudica le new entry e il resto del gruppo… «Viola è un atleta tutto da scoprire, ma sono fiducioso. Menichetti porterà lucidità e qualità nel ruolo dei centrali, mentre nel reparto degli schiacciatori Bartoli, Bellei, Silva e Cordani sono pallavolisti di assoluto valore che non hanno bisogno di presentazione, mentre l’utilizzo a pieno regime di Carnevali ci consentirà di avere sicurezza in ricezione e ci aprirà possibilità di sviluppo nel gioco che erano un po’ precluse. Ovviamente aspettiamo il giudizio del campo per capire qual è il nostro reale valore, ma le premesse sulla carta dicono che siamo una squadra competitiva».