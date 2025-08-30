Calcio 3a Categoria – Il Solferino vuole stupire. Morandini: “Siamo umili ma ambiziosi”

Solferino Pronti-via e subito la Coppa Mantova regala una grande sorpresa. Il Solferino, iscritto quest’anno al campionato di Terza Categoria dopo i brillanti trascorsi nel calcio amatoriale (ha giocato cinque finali consecutive vincendo due scudetti), ha avuto la meglio della Voltesi, squadra di Seconda, estromettendola dalla competizione alla fine di una gara al cardiopalma. L’allenatore Fabio Morandini la racconta così: «È stata una partita intensa, con tanti capovolgimenti e nel complesso bellissima. Meglio noi nella prima mezz’ora, poi loro sono usciti facendo valere la differenza di categoria e rispondendo colpo su colpo ai nostri gol. Vincere con un gol all’ultimo secondo di Carasi ci ha procurato una gioia incomparabile. Siamo molto entusiasti di aver passato il turno». I ragazzi di Morandini sono al lavoro dal 18 agosto e quella con la Voltesi era per loro la prima uscita ufficiale: «Si sono presentati al raduno quasi 35 giocatori. Di questi, 12/13 sono giovanissimi che daranno velocità al nucleo storico di senior della squadra. Altri vengono per fare gruppo pur non essendo tesserati, anche se sarebbero pronti per una Terza. In generale, stiamo cercando l’amalgama giusta tra le parti. Avevamo in programma un’amichevole col Soave per provarla, ma sarà sostituita dal secondo turno di Coppa con l’Atletico Castiglione. Sempre in Coppa giocheremo poi con la Voltese. Useremo queste partite per caricarci e prepararci al campionato». Il Solferino arriva all’esordio in Terza Categoria con aspettative alte, assicura il mister: «Vogliamo fare bene, con umiltà ma anche con ambizione. Puntiamo ad arrivare tra le prime cinque, e se capitasse di poter fare il colpo grosso, non ci tireremo indietro».