Calcio a 5 Serie A – Il Kaos travolge Latina (10-2) e stacca il pass di Coppa

Mantova Il Kaos Mantova ha festeggiato ancor prima di scendere in campo. La formazione di mister Milella, infatti, già venerdì sera, grazie a una combinazione di risultati, aveva staccato il pass per le final eight di Coppa Italia. Un risultato storico, arrivato subito al primo anno di Serie A. La vittoria sul Latina, che si è presentato con buona parte dei ragazzini dell’Under 19, è un plus, che Leleco e compagni hanno conquistato con una prestazione di carattere e grinta. La partita che ci si attendeva dopo il passo falso di martedì sera a Torino, con l’eliminazione dalla Coppa Divisione.

I tifosi, per ringraziare Leleco e compagni, accolgono le due squadre in campo con un grande cuore rosso su sfondo bianco e il Mantova risponde con una prestazione di… cuore. Tre minuti di studio e poi il vantaggio con una puntata precisa e potente di capitan Leleco che non lascia scampo a Sportoletti. Immediata la risposta del Latina con la rete di Palmeggiani. Botta e risposta. Il temo di rimettere il pallone in gioco e capitan Leleco riporta i suoi in vantaggio. Al 14’ azione rocambolesca: contropiede dei laziali, Ricordi ribatte e serve sulla corsa Salas che solo davanti a Sportoletti porta a 3 i gol del Mantova. Si entra nella fase centrale della prima frazione di gioco e i biancorossi sono padroni del campo. Due ghiotte occasioni. Prima con Parrel e poi Poletto che trova il palo. Qualità nel palleggio e tanto movimento. I big del Mantova fanno la differenza. Tutto questo si è visto nell’azione che ha portato al poker siglato da Dimas a 8’ dalla fine del primo tempo. Nei minuti finali sale in cattedra Parrel, l’uomo ovunque e perfetto assistman. A beneficiarne è Poletto che a due minuti dalla fine trova la manita.

Davvero tutto facile per la formazione biancorossa, che anche nella ripresa dimostra di avere una marcia in più. Dopo nemmeno un minuto di gioco arriva la sesta marcatura con Micheletto, che da posizione impossibile riesce a trovare lo specchio della porta. Il Latina affida le sue speranze ai tiri di Palmeggiani e Miserina, ma i loro tentativi restano tali. Il Mantova invece sotto porta non sbaglia un colpo. Poletto al 6’ porta a sette le marcature con un gran tiro potente che finisce sotto gli incroci. Diventano otto qualche istante dopo con Kytola. Il Latina accorcia a 5’ dalla fine con un gran gol di Palmeggiani. La risposta del Mantova arriva con Micheletto nei minuti finali che sigla il suo secondo gol di giornata e Salas, che porta le reti del Mantova a quota 10. «Siamo davvero contenti – ha commentato a fine gara il tecnico Pino Milella – . Abbiamo una classifica ottima e siamo alle final eight. Ora dobbiamo preparare bene la partita con l’Acqua&Sapone. A inizio anno gli addetti ai lavori avevano fatto dei pronostici e dopo 14 giornate non siamo ultimi. La squadra ha le potenzialità per crescere ancora, anche se non mancheranno passaggi a vuoto».