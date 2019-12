Zog e il topo brigante al Carbone

MANTOVA Un pomeriggio di avventura e divertimento in compagnia di un draghetto intelligente e

pasticcione, determinato a conquistare l'ambita stella d'oro messa in palio dalla sua

scuola, e di un topo ingordo e briccone, che ruba biscotti e ghiottonerie d'ogni tipo

agli altri animali.

Domenica 22 dicembre, alle ore 16.15, per il carbone dei piccoli, arrivano al cinema

del carbone ZOG & IL TOPO BRIGANTE, due nuovi, irresistibili mediometraggi creati dagli

autori del Gruffalò e tratti dai libri di successo di Julia Donaldson.

Il primo ci racconta la storia di Zog, il drago più perspicace della Dragon School, ma

anche il più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una fanciulla misteriosa è

sempre pronta a medicare i suoi lividi e ad aiutarlo nella prova più difficile:

catturare una principessa e vincere l'agognata stella d'oro.

Il secondo ha invece per protagonista un topino mascherato, che attraversa in lungo e

in largo l'autostrada rubando tutto il cibo agli altri animali. Ghiotto di panini,

biscotti e ogni cosa dolce, l'avido roditore non si ferma davanti a nulla pur di

saziare la sua fame. Ma il brigante avrà alla fine la sua meritata punizione, grazie

all'intervento di un'anatra molto furba.

Il carbone dei piccoli è organizzato con il sostegno del Comune di Mantova e di Tea

spa, e in collaborazione con Pingu's English Mantova e MantoBimbi.

Biglietti: intero 7 euro, ridotto soci cinema del carbone e under 25 5 euro. Tessera

famiglia 10 ingressi 35 euro (solo per i soci del cinema del carbone). La tessera può

essere utilizzata a scelta per tutte le proiezioni in programma.

Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.