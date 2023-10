Calcio a 5 Serie A – Saviatesta al NeoLù per l’esame Pomezia (ore 16)

Mantova Dopo il ritorno ufficiale in Serie A a Ciampino per l’esordio in campionato (con sconfitta), il Saviatesta Mantova oggi torna a giocare nella massima serie davanti al proprio pubblico. Al NeoLù è infatti tutto pronto per la sfida contro la Fortitudo Pomezia (calcio d’inizio alle ore 16). L’obiettivo è cancellare la sconfitta del debutto nella capitale, dove comunque si era visto un buon Mantova, ma quello odierno sarà un match tutto in salita contro gli ex Micheletto e Bueno, che mister Pino Milella conosce già molto bene. «E’ sicuramente una gara importante – ha commentato il tecnico biancorosso alla vigilia del match -. Il Pomezia è una squadra che è stata strutturata per restare al vertice della Serie A. Per noi in questa stagione saranno tutte gare difficili, ma debuttiamo in casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi la migliore prestazione possibile». Nonostante la sconfitta, il Saviatesta due settimane fa ha dato ottimi segnali sul piano del gioco e dovrà quindi cercare di replicare la prestazione fornita a Ciampino. «Prima di quella gara – ricorda Milella – avevo detto che dovevamo farci trovare subito pronti e così è stato. Ottimo approccio, ma purtroppo non abbiamo raccolto punti a causa di alcuni errori individuali che ci hanno impedito di vincere la sfida. A questi livelli non si possono regalare tutti quei gol. Questo è il rammarico». Ma la sfida col Ciampino è già stata archiviata. Ora la mente va alla gara odierna, contro una squadra tosta. «Il Pomezia – spiega Milella – ha giocatori di qualità e d’esperienza. Si possono permettere un italiano in tribuna e un ricambio di altissimo livello. Sarà dura, ma vogliamo dire la nostra».

Donin è rientrato ieri dal doppio impegno con la Nazionale e, pur un po’ affaticato, oggi sarà regolarmente in campo. Dopo il match odierno, il Saviatesta sarà impegnato lunedì sera a Rho (19.30) per il secondo turno di Coppa Divisione (giocano solo gli Under 23) contro la squadra locale. Venerdì trasferta ad Avellino per la terza di campionato.