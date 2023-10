Calcio Serie C – Mantova in bianco a Busto: con la Pro Patria finisce 0-0

BUSTO ARSIZIO (Va) Il Mantova porta a casa un punto da Busto Arsizio. Con la Pro Patria finisce 0-0, in un match non troppo spettacolare che i biancorossi hanno cercato di comandare senza però creare grossi pericoli al portiere bustocco. Anzi: le occasioni migliori sono capitate ai padroni di casa, con una “autotraversa” di Maggioni nel primo tempo, e con Stanzani nel secondo (grande intervento di Festa). Buon punto, ma si poteva fare di più. Prossima partita sabato prossimo alle 18.30 al Martelli contro il Novara.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Speroni di Busto Arsizio. Dieci giorni dopo la sfida di Coppa Italia, il Mantova ritrova la Pro Patria per l’ottavo turno di campionato. I biancorossi vogliono riscattare quella sconfitta e dare un seguito al successo sull’Alessandria. Anche i bustocchi sono reduci da un bel risultato: 1-1 in casa del Padova. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Rimanete connessi!

PRO PATRIA-MANTOVA 0-0

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Moretti, Fietta, Saporetti; Renault (46′ Somma), Nicco (73′ Marano), Bertoni, Mallamo (62′ Ferri), Ndrecka; Parker (73′ Pitou), Stanzani (84′ Citterio). A disp.: Mangano, Bongini, Vaghi, Bashi, Castelli, Piran, Lombardoni, Minelli, Caluschi, Zanaboni. All.: Colombo.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Maggioni, Redolfi (57′ Brignani), Panizzi; Muroni (70′ Trimboli), Burrai, Giacomelli (79′ Bragantini); Galuppini, Monachello (70′ Debenedetti), Fiori (79′ Mensah). A disp.: Sonzogni, Napoli, Celesia, Bani, Wieser, Cavalli, Suagher, Fedel. All.: Possanzini.

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina (assistenti: De Vito di Napoli e Pelosi di Ercolano)

NOTE: Ammoniti: Nicco, Redolfi, Renault, Panizzi, Brignani. Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 1′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

93′ Il Mantova continua a tener palla ma non tira mai in porta.

90′ Quattro minuti di recupero. Mantova poco lucido in questo finale.

85′ Errore di Panizzi che regala palla agli avversari. Brignani a un fallo per fermare il contropiede avversario e si becca l’ammonizione.

81′ Bragantini si invola in contropiede ma sbaglia il passaggio per Mensah: palla troppo lunga e l’occasione svanisce.

79′ Ultimi due cambi per Possanzini: fuori Giacomelli e Fiori, dentro Bragantini e Mensah.

76′ Galuppini vede Giacomelli libero sul lato opposto e crossa, traversone al volo dell’ex Vicenza ma nessuno è pronto alla deviazione in porta. Un’altra azione che sfuma.

70′ Possanzini richiama in panchina Muroni e Monachello, per inserire Trimboli e Debenedetti.

69′ Punizione di Burrai dalla destra, palla troppo sul portiere che la blocca senza problemi.

65′ Fase della partita senza grosse emozioni.

57′ Primo cambio per il Mantova. E’ in difesa: Brignani rileva Redolfi.

56′ E’ sempre il Mantova che cerca di fare la partita, ma i biancorossi non riescono a impensierire Rovida.

52′ Ammonito Panizzi per una trattenuta a centrocampo.

51′ Grande intervento di Festa su Stanzani, lanciato da Nicco a tu per tu col portiere. E’ una parata salva-risultato.

46′ Comincia la ripresa. C’è un cambio nella Pro Patria: Somma al posto di Renault.

Primo tempo

45′ + 1′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

45′ Ammoniti Redolfi e Renault per reciproche scorrettezze. Intanto l’arbitro concede un minuto di recupero.

42′ Nicco è il primo ammonito del match, per fallo su Burrai a centrocampo.

40 Strappo di Fiori sulla sinistra, palla in mezzo che attraversa tutta l’area senza che qualcuno la tocchi.

38′ Stanzani si avventa su un pallone diretto a Festa e cade reclamando il rigore. Tutto regolare per l’arbitro.

36′ Si riprende a giocare quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo. Match piuttosto equilibrato finora.

35′ L’arbitro concede un cooling break per consentire ai giocatori di dissetarsi.

34′ Qualche disattenzione di troppo a centrocampo per i biancorossi.

30′ Pro Patria in avanti: cross di Stanzani dalla destra che pesca il liberissimo Mallamo in area, ma quest’ultimo colpisce male di testa e manda fuori.

24′ Risposta Mantova con un tiro a giro di Fiori. Potente ma fuori.

19′ Clamorosa occasione per la Pro Patria: Stanzani dentro per Parker, traversone dalla sinistra e Maggioni di testa rischia l’autogol centrando in pieno la traversa.

18′ Nicco vince un rimpallo con Fiori e tenta la botta da fuori area. Palla abbondantemente alta.

17′ Galuppini a bordo campo per cambiare gli scarpini.

16′ Ci prova Galuppini dai 30 metri, il rasoterra è potente ma non centra lo specchio.

15′ Circa 200 i tifosi mantovani a Busto.

10′ Ancora Mantova con una botta centrale di Giacomelli dal limite dell’area: tiro centrale, palla tra le braccia di Rovida.

9′ Primo corner della partita per il Mantova. Batte Burrai, si accende una mischia in area, poi la palla viene allontanata. Crescono i biancorossi.

6′ Break Mantova: Fiori appoggia per Panizzi, cross e colpo di testa di Monachello. Galuppini non arriva di un soffio sul pallone che si perde sul fondo.

5′ Buon avvio della Pro Patria, che si fa ancora pericolosa in area mantovana.

2′ Subito un’occasione per i bustocchi: punizione dalla sinistra e colpo di testa di Saporetti sul secondo palo che termina a lato non di molto.

1′ La partita è iniziata.

Squadre in campo. Pro Patria in maglia con strisce orizzontali bianche e blu, Mantova in completo rosso.

Pomeriggio soleggiato al “Carlo Speroni” di Busto Arsizio. La Pro Patria presenta un cambio in attacco rispetto alle distinte distribuite in tribuna stampa: Parker al posto di Castelli.