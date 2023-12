Milan pesca il Rennes in Europa League, ancora Feyenoord-Roma

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Saranno Rennes e Feyenoord le avversarie rispettivamente di Milan e Roma negli spareggi di Europa League (andata il 15 febbraio, ritorno il 22) per un posto agli ottavi, dove sono già qualificate le vincitrici dei gironi fra cui l’Atalanta. I rossoneri, che giocheranno la prima gara a San Siro, affronteranno una squadra che attualmente occupa la 13esima posizione in Ligue 1 e dove militano due vecchie conoscenze del calcio italiano come l’ex Bologna Arthur Theate e l’ex Roma Nemanja Matic. A proposito dei giallorossi, per il terzo anno di fila – finale di Conference nel 2022 e quarti di Europa League nella scorsa stagione – incroceranno il Feyenoord, contro il quale nei due precedenti hanno avuto sempre la meglio e che è reduce dal terzo posto nel girone di Champions alle spalle della Lazio. Andata al De Kuip, secondo round all’Olimpico. Fra gli altri accoppiamenti spicca quello che metterà di fronte lo Shakthar Donetsk e il Marsiglia di Gattuso, completano il quadro Lens-Friburgo, Young Boys-Sporting, Benfica-Tolosa, Braga-Qarabag e Galatasaray-Sparta Praga.

– foto Image –

(ITALPRESS).