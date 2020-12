Dodici hot-spot, dal Comune di Marmirolo in arrivo il wi-fi gratuito

MARMIROLO – Sul territorio comunale di Marmirolo arriva il wi-fi gratuito grazie all’installazione, avvenuta nei mesi scorsi, di dodici access point situati nel capoluogo e nelle frazioni di Pozzolo sul Mincio e Marengo. Il servizio, offerto gratuitamente alla cittadinanza, è compreso nel progetto Smart City al quale il Comune di Marmirolo ha partecipato nell’ambito del bando Lumen che ha permesso al paese di rinnovare il sistema dell’illuminazione pubblica. Smart City vede come capofila la Provincia di Brescia con gestione affidata a Engie (illuminazione pubblica) e A2A (lato “smart”): il bando prevede un contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia fino a un 30% della quota di investimento e Marmirolo è stato l’unico Comune mantovano ad aderirvi.

I dodici hot-spot sono posizionati in luoghi strategici quali gli edifici pubblici (biblioteca comunale, plessi scolastici, sala civica) e gli impianti sportivi presenti sul territorio. Ogni access point wi-fi è segnalato da un totem che spiega i pochi passaggi richiesti per accedere a Internet – è possibile effettuare l’operazione anche tramite QR code – ovvero il login necessario per usufruire del servizio. Quando si utilizza il servizio per la prima volta è necessario registrarsi inviando un sms con scritto “PROVBS” al numero 3424112910. Il segnale si estende per qualche centinaio di metri.

Il Comune di Marmirolo è chiamato a corrispondere un canone pari a 15.000 euro annuali non solo per il servizio Internet, ma anche per usufruire della rete Lora che consente la comunicazione e lo scambio di dati da palo a palo della luce per dare la possibilità a Engie di tele-gestire in remoto tutti i punti luce.

«Si tratta di un servizio che abbiamo voluto dare alla cittadinanza – afferma l’assessore allo Sviluppo tecnologico del Comune di Marmirolo Vanni Deluigi – soprattutto in luoghi strategici dove spesso si ritrovano le persone e che può essere utilizzato per ogni evenienza».

La collocazione dei vari access point, ufficializzata sempre ieri dall’amministrazione comunale marmirolese, è stata pensata per avere una copertura quanto più possibile puntuale del territorio: magazzino comunale di via Di Vittorio; complesso sportivo di via Grazioli; campo sportivo “Canuti” di via Tazzoli; palazzetto dello sport di via Grazioli; strada Soave; Palazzo Botturi (Marengo); sala civica di Pozzolo sul Mincio; scuola elementare di Pozzolo sul Mincio; scuola materna di Pozzolo sul Mincio; campo sportivo Lungomincio di via Reboline a Pozzolo sul Mincio (qui sono presenti due hot-spot); biblioteca comunale di piazza Roma.