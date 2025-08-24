Calcio a 5 serie A – Un genio per il Saviatesta: preso Caique Aledes

Mantova Un genio per il Saviatesta Mantova. È questo il soprannome che accompagna l’ultimo acquisto dei biancorossi, Caique Aledes, laterale sinistro ma all’occorrenza anche centrale difensivo. Un innesto di spessore, che il direttore generale Cristiano Rondelli ha voluto fortemente e che va ad arricchire il mosaico costruito in questo rush finale di mercato, dopo operazioni significative come quella per Willian Ceccatto. L’obiettivo dichiarato resta la salvezza nella massima serie, ma la società virgiliana sta allestendo una squadra che possa affrontare la Serie A con un roster competitivo e di qualità. Il nome di Aledes non è nuovo: già a luglio era stato accostato al Saviatesta, ma tra i tanti profili seguiti dalla dirigenza, il brasiliano classe 1994 era rimasto in attesa. Ora, come fosse uscito dalla lampada di Aladino, il colpo si è concretizzato. Nonostante l’interessamento dell’Avellino, ad avere la meglio è stato il club mantovano, che lo ha portato in riva al Mincio. La carriera del giocatore è ricca di tappe e di esperienze di livello. Cresciuto in patria, ha vestito le maglie di Magnus, Praia Clube, Marechal e Uruguaiense, tutte realtà importanti del futsal brasiliano. Successivamente è sbarcato in Europa, giocando in Azerbaijan con l’Araz Naxcivan e più di recente in Kazakistan, all’Atyrau. Proprio il campionato kazako, come ha ricordato Rondelli, rappresenta un banco di prova di primo piano nel panorama internazionale del calcio a 5, e avervi militato costituisce un biglietto da visita di valore. «Ancora un colpo messo a segno grazie alla nostra incessante opera di scouting – spiega Rondelli –. Abbiamo portato in Italia un altro profilo di alto livello, un giocatore di grande esperienza che darà certamente qualità al nostro roster. Non ha mai militato nel nostro Paese, ma sarà pronto per la nostra Serie A». Il mercato, però, non è ancora chiuso. All’appello manca soltanto un pivot, che non sarà l’altro brasiliano Cabeca. «Arriverà un giovane italiano», ha lasciato intendere Rondelli. A quel punto, mister Pino Milella potrà contare su un organico completo, pronto a vivere una stagione impegnativa ma entusiasmante, con l’energia di chi ha saputo scommettere su talento ed esperienza internazionale.