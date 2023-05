Calcio a 5 Serie A2 – Andata semifinale play off: Saviatesta battuto in casa dal Cosenza (2-3)

MANTOVA Il primo round della semifinale play off va al Cosenza. I calabresi si sono imposti 3-2 al NeoLù, ma i giochi sono aperti. Sabato prossimo in Calabria si disputerà il match di ritorno per decidere chi andrà a giocare la finale a Salsomaggiore. E’ ancora tutto aperto, ma per la squadra cosentina la strada verso la finale è in discesa. Come previsto, è stata, per il Saviatesta, una gara decisamente differente rispetto a quelle giocate in casa in precedenza. Il Cosenza ha fatto prevalere la sua fisicità nei duelli, Marchio ha preso di mira Cabeça e fino al 35’ gli ha impedito di sprigionare il suo estro. Nonostante il buon possesso palla, il Mantova non è riuscito a perforare la difesa calabrese, ben messa in campo. Protagonista assoluto il portiere ospite, Del Ferraro: con mani e piedi è riuscito a respingere le tantissime occasioni create dai biancorossi, che hanno spinto subito dalle prime battute. Il Cosenza ha puntato sulle ripartenze e colpito al 9’ e al 12’ con i gol di Pagliuso e Poti, uno dei migliori tra i giocatori ospiti. Nonostante il doppio svantaggio, con la spinta del NeoLù, anche ieri soldout, il Mantova è riuscito a rimanere in partita. Dopo il primo timeout, la squadra di Milella ha continuato a spingere cercando invano il gol. Partita molto nervosa, con molti falli non ravvisati dalla terna arbitrale, che hanno fatto imbufalire il pubblico e la dirigenza biancorossa.

Nella ripresa il copione non è cambiato. Saviatesta improntato all’attacco e Cosenza arroccato nella propria metà campo, ma sempre pronto a ripartire. Come in occasione del terzo gol: Pagliuso sfrutta un disimpegno errato del Mantova su corner e in contropiede insacca lo 0-3 alle spalle di Fior. A 9 minuti dalla fine, Milella si gioca la carta del portiere volante e il Saviatesta mette alle corde il Cosenza, che prima capitola sul sinistro preciso di Cabeça e poi, a un minuto dalla sirena, è battuto dal destro potente di Gabriel che finisce all’incrocio. Due gol fondamentali che tengono vive le speranze dei virgiliani, che sabato prossimo, però, dovranno fare un’impresa nell’inferno rossoblù.