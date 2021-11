Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta è già in clima derby. Rondelli: “Milella è il passato, a Verona conta solo vincere”

Mantova Il Saviatesta Mantova è già entrato in clima derby. Sabato pomeriggio la squadra biancorossa farà visita all’Hellas Verona di Pino Milella per cercare l’ottavo successo consecutivo in campionato. Il Mantova di Alessandro Baglà si sta confermando la squadra da battere. Attacco atomico e organizzazione di gioco di un’altra categoria. «Ci stiamo avvicinando a una partita cruciale per il nostro cammino – spiega l’ad Cristiano Rondelli -. Questa è una gara a cui tengo particolarmente. E’ il derby con il Verona, ma soprattutto il Verona di Milella e Leleco. Per noi Milella rappresenta un passato glorioso, non smetteremo mai di dirgli grazie, ma sabato per noi conta solo la vittoria». I 4 gol subiti dal Leonardo non preoccupano il dirigente virgiliano. «Dobbiamo ammetterlo, siamo stati un po’ superficiali. Abbiamo commesso errori banali che si possono evitare tranquillamente. Sabato andremo in campo con lo spirito giusto e sono sicuro che se giochiamo come sappiamo, seguendo il mister, possiamo fare bene». Il Mantova per la gara di sabato recupera Fabinho. «E’ un giocatore importante, di una categoria superiore. Lui e gli altri big stanno rispettando le attese di inizio stagione».

La società biancorossa chiama a raccolta i tifosi. Sul sito dell’Hellas Verona Calcio a 5 è già attiva la prevendita dei biglietti. Ai supporters virgiliani sarà dedicato un settore del Pala Olimpia.