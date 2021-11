Rachmaninov appassionante con il pianoforte di Alexey Botvinov al Bibiena

MANTOVA Con un concerto di vibrante intensità sonora e piacevoli spunti musicali il pianista Alexey Botvinov ha conquistato l’affezionato pubblico dei Concerti della Domenica, evento nell’ambito della stagione concertistica MantovaMusica. È un pianoforte dai toni calorosi e robusti, quello espresso dall’affermato solista ucraino che, domenica pomeriggio, ha riscaldato l’atmosfera del Teatro Bibiena, infreddolito a causa del guasto all’impianto di riscaldamento. Punto focale del programma è stata la rassegna di composizioni di Sergej Rachmaninov (1873-1943) che Botvinov ha interpretato con vigore e appassionata partecipazione. Un percorso attraverso linee melodiche di ispirata piacevolezza, materia sonora d’effetto e animata da spunti virtuosistici che è iniziato con le note romantiche dell’Elegia. Ha poi toccato l’aspetto più lirico delle Romanze, la vivace rappresentazione della Pasqua Russa dalla Suite n. 1 in sol minore, op. 5, brani arrangiati per pianoforte solo dall’ stesso Botvinov, per approdare a due Preludi particolarmente rappresentativi del carattere della musica di Rachmaninov. Evidente la predilezione per queste tinte vivaci da parte dell’esperto pianista ucraino che si è rivelata anche nelle sue interpretazioni d’apertura del concerto. Vigorosa, infatti, è apparsa la sua lettura di tre Intermezzi dai Sei pezzi per pianoforte, op. 118 di Johannes Brahms (1833-1897), che ha privilegiato gli aspetti più energici di queste brevi pagine di intima ricerca di suggestioni emotive. Altrettanto robuste, determinate e ampiamente cariche di passione sono state le sue interpretazioni di due Notturni di Fryderyk Chopin (1810-1849): l’avvincente lirismo dell’op. 9 n. 1 in si bem. min. e l’op. 48 No. 1 in do min., una delle pagine più toccanti del compositore polacco. Calorosi e prolungati gli applausi del pubblico del Bibiena a cui Botvinov ha risposto con l’esecuzione del Preludio op. 23 n. 5 di Rachmaninov e l’eterno fascino dell’Aria dalle Variazioni Goldberg BWV 988 di J. S. Bach. Il prossimo appuntamento con MantovaMusica-Concerti della Domenica è in programma per domenica 28 novembre con lo spettacolo Il Salotto Lirico del Trio Ovidius composto da Jolanta Stanelyte, soprano, Gaetano Di Bacco, saxofono, e Guido Galterio, pianoforte. (gmp)