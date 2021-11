Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta spazza via anche l’Aosta (5-1) e vola a +5 sulle seconde

MANTOVA La marcia trionfale del Saviatesta non conosce soste. La squadra di Bagalà, con l’8-1 rifilato all’Aosta, centra il quinto successo consecutivo. Partita mai in discussione, anche se l’Aosta nelle prime battute di gioco è riuscito a mantenere un buon possesso palla, ma dal 10’ in avanti è stato un monologo. Dopo un tentativo di Paschoal, ben respinto da Ricordi, il Mantova trova la via del gol al 3’ con una punizione potente e precisa di Titon, anche ieri devastante, che s’infila alle spalle di Frezzatto. Gli ospiti provano a ripartire, ma non riescono a sfruttare le sbavature difensive del Mantova, che all’11’ va al raddoppio con Baroni, bravo a incrociare di sinistro nell’angolo basso opposto. L’Aosta inizia a disunirsi e il Mantova fa quello che vuole. Salas sale in cattedra, delizia il pubblico con giocate di qualità e al 15’ mette a segno il terzo sigillo. In un minuto i biancorossi mettono al sicuro il risultato grazie ad altri due gol di Titon. L’Aosta è frastornato dallo strapotere virgiliano che non lascia scampo con le sue bocche da fuoco.

Nella ripresa calano i ritmi, ma il Saviatesta ricomincia dal gol di Fabinho su assist al bacio di Titon. Il quale, al 30’, firma il suo poker personale e il settimo centro dei biancorossi. L’Aosta attacca generosamente e al 14’ accorcia le distanze con Estedadishad. Ma appena si scopre, il Mantova colpisce di rimessa e con Baroni, a 2’ dalla fine, chiude i giochi sull’8-1. Continua a fare festa il Mantova, che allunga ulteriormente (+5) sulle seconde grazie al pareggio del St Pagnano in terra sarda. E sabato prossimo, sul campo dell’Atletico Nervesa, andrà a caccia della sesta vittoria consecutiva.