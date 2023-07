Calcio Serie C – Mantova, ora serve la svolta sul mercato: in attacco possibile il ritorno di Anastasia

Mantova Testa al mercato. Mancano due settimane al raduno e il Mantova è ancora tutto da costruire. Non che la società sia immobile, ma ora serve davvero una svolta. Botturi deve accelerare i tempi per poter chiudere quelle trattative che ha portato avanti fino a questo momento. Dai giovani ai più esperti. Intanto sono attesi da un giorno all’altro gli annunci dei giocatori che hanno già avuto recenti contatti con il club. Tra questi Panizzi, Mensah e Monachello. Sono questi i primi tre acquisti. Il quarto potrebbe essere benissimo Festa, che prima dovrà risolvere la questione contratto con il Pordenone. La settimana di lavoro in casa Mantova comincerà oggi con un lungo vertice di mercato tra i dirigenti biancorossi e mister Possanzini. Incontro fondamentale per definire buona parte delle scelte che andrà a fare il Mantova. Poi si sa, il mercato ogni giorno regala nuovi sviluppi e chissà che possano nascere delle occasioni importanti e che la società biancorossa possa sostenere sia dal punto di vista tecnico, ma anche economico. Possibile anche l’interesse per qualche giocatore proveniente dalla Serie D. Al momento solo voci, che si accavallano con l’interesse di altri club. Tra i profili che starebbe seguendo il Mantova c’è quello di Diego Larotonda, centrocampista d’inserimento classe 2002, di proprietà del Renate e che ha giocato nella Sanremese lo scorso anno, collezionando 16 presenze con 2 reti. Tornando ai club di Lega Pro, tra i possibili obiettivi del Mantova per la prossima stagione c’è anche Iacopo Lipani, centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Entella e lo scorso anno al Monterosi. Confermato anche l’interesse per il centrocampista della Virtus Verona, Simone Tronchin, l’anno scorso in forza al Vicenza. Tanti movimenti per quanto riguarda il mercato. Botturi potrebbe approfondire con il classe ‘96Micheal Fabbro, svincolato dalla Virtus Verona. Tra i tanti nomi che circolano, c’è anche quello di Alessandro Galeandro, reduce dall’esperienza con l’Alessandria. Per lui 9 gol in 39 gare. Piace anche Emanuele Anastasia, che ha già vestito la maglia del Mantova, da gennaio a febbraio 2020 in Serie D. Prima della pandemia era riuscito a disputare 4 partite. Quest’anno ha giocato con le maglie di Sangiuliano City (20 presenze e 5 gol) e Renate (11 presenze 0 gol). E’ di proprietà dei meneghini e se il City rimarrà in Serie D, il giocatore potrebbe essere pronto per ritornare al Mantova. Sul giocatore forte intessere anche del Trento e del Padova.