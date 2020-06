Calcio amarcord – 4 giugno 2006: Gasparetto e Brivio mandano il Mantova a giocarsi la Serie A

MANTOVA Domenica 4 giugno 2006. Al Martelli va in scena una delle pagine più gloriose e spettacolari della storia recente del Mantova. È il giorno della semifinale di ritorno dei play off di Serie B. A contendere ai biancorossi di Mimmo Di Carlo il pass per la finale è il Modena allenato da Stefano Pioli. All’andata finì 0-0 e al Mantova basterebbe un pari in virtù della miglior posizione in campionato. Il Martelli conta 12.677 spettatori, l’entusiasmo è alle stelle ed esplode al 4° minuto quando Gasparetto infila Frezzolini con una mezza girata. Il Modena reagisce e usufruisce di un rigore alla mezz’ora, ma Brivio è superbo e ipnotizza Bucchi. Il portiere biancorosso, in giornata di grazia, ci mette la pezza in altre occasioni. All’87’ Bucchi si riscatta e fa 1-1 ma non basta. Arrembaggio finale degli emiliani, avanza pure il portiere Frezzolini e sfiora l’1-2 nel recupero. Il Mantova regge e, nel tripudio generale, si guadagna la finale col Torino. Incontenibile la gioia di Lori e della squadra sotto la Te gremita.

Doveroso riportare la formazione biancorossa di quel giorno: Brivio; Sacchetti, Notari, Cioffi, Lanzara; Tarana, Grauso, Spinale, Caridi (58’ Doga); Noselli (63’ Poggi), Gasparetto (86’ Graziani).