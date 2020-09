Calcio Coppa Lombardia – Suzzara, buona la prima: piegato il Porto (4-0)

SUZZARA Con un primo tempo a tutto gas, il Suzzara piega il Porto e si assicura tre punti importanti per il prosieguo della Coppa. Risultato già messo al sicuro nei primi 45’: i bianconeri dominano contro i rimaneggiati biancazzurri, imbottiti di giovani.

La cronaca: all’11’ il Suzzara passa in vantaggio con Mazzocchi su rigore, concesso per fallo di Fazio, che stende in area Rasini. Il raddoppio arriva al 17’ sempre con Mazzocchi che, ben servito da Mortari nell’area piccola, insacca alle spalle di Galeotti.

Galeotti al 24’ nega la terza rete ai locali con una prodezza su Azzali. Ma è un monologo bianconero per tutto il primo tempo, e la terza rete è solo rimandata: arriva al 40’, quando Mortari, uno dei migliori in campo, serve Marangi; quest’ultimo mette la palla in rete alle spalle di un incolpevole Galeotti. Nel finale di frazione Ndiaye, proprio al 45’, impegna per la prima volta di testa Scappi, che blocca la palla in tuffo. Nella ripresa si fa vivo per primo il Porto: al 53’ punizione di Lavagnini da fuori area con palla di poco alta sulla traversa. Al 57’ annullata una rete a Rasini per fuorigioco. Al 62’ Accialini serve Marangi, che in area confeziona un pregevole assist per Mazzocchi: palo esterno.

C’è tempo anche per il gol di Rasini, che al minuto 93’, proprio a pochi istanti dal fischio finale dell’arbitro Benedetti di Chiari, fa tutto da solo: irrompe in area e batte il portiere ospite realizzando il 4-0.

Per le due squadre è stato un buon banco di prova per il campionato, ma i tre punti in palio vanno al Suzzara. Domenica ultimo impegno di coppa per le zebre nel girone 32: all’Allodi arriverà la corazzata Marmirolo, una delle grandi rivali per la vittoria finale del torneo di Prima Categoria, proprio nella domenica in cui cade la sagra di Suzzara.

SUZZARA-PORTO 4-0 (11’ rig. e 17’ Mazzocchi, 40’ Marangi, 93’ Rasini)