Calcio – Le giovanili del Mantova in grande spolvero

MANTOVA Approfittiamo dello stop per fare il punto sulle giovanili del Mantova. La Juniores Nazionale, che ha visto l’avvicendamento in panchina tra Cuffa (passato in prima squadra) a Lazzari, occupa il quarto posto in classifica. Dopo un girone d’andata ad altissimi livelli, ha perso qualche colpo ma è in piena lotta play off, a soli 2 punti dal secondo posto (la capolista Legnago dista 5 lunghezze).

In grande ascesa gli Allievi Regionali U17 di Mandara che, grazie a una serie di brillanti vittorie, hanno agguantato il terzo posto e puntano il secondo della Rigamonti: solo 2 i punti di vantaggio dei bresciani, ma il Mantova ha giocato una partita in meno e sogna il sorpasso. Senza ostacoli la marcia degli Allievi Provinciali U16 di Mari: 18 partite e 18 vittorie, con 100 gol segnati e 4 subiti. Per stappare lo champagne si attende solo la matematica.

Discontinuo ma più che positivo il cammino dei Giovanissimi Regionali U15 Elite, allenati da Bergamini: la squadra ha accusato qualche battuta a vuoto a inizio stagione, ma poi si è stabilizzata e si è distinta per alcuni pregevoli exploit: l’ultimo, prima della sospensione dei campionati, è stato il successo in casa della vicapolista Brusaporto. In classifica occupa il decimo posto (il girone è da 16). I Giovanissimi Regionali U14, guidati in panchina da Galusi, hanno fatto fatica a ingranare nella fase primaverile. Ma, proprio prima della sosta forzata, hanno conquistato la prima vittoria (5-0 alla Castenedolese) portandosi a 4 punti in classifica.

Infine, procede spedita anche l’attività degli Esordienti 2007 e 2008, allenati rispettivamente da Mari e Bergamini; e quella dei Pulcini 2009 e 2010-11 di Tavernari e Perani.