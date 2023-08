Calcio dilettanti – Asola e Union Marmirolo fanno le prove generali. Doppio test per la Poggese, c’è Soave-Serenissima

Mantova Altra serata di amichevoli e fari puntati su Union Team Marmirolo e Asola, che debutteranno domenica in Coppa Italia dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata. La squadra di Perinon gioca stasera contro il Castelnuovo del Garda (ore 19.30) e fa le prove generali in vista del derby di Coppa contro il Suzzara in programma appunto domenica. Discorso analogo per l’Asola, che oggi affronta l’ultimo test a Curtatone (ore 18) e domenica farà visita alla Sported Maris nel primo match ufficiale della sua stagione. Dopo i brillanti risultati ottenuti nella scorsa stagione, l’Asola è certamente una delle squadre meglio accreditate per il campionato di Promozione che scatterà il 10 settembre e che vede ai nastri di partenza naturalmente anche l’Union Marmirolo con l’obiettivo di ben figurare e mantenere la categoria senza troppi affanni. Asola che ha di fatto confermato l’ossatura della squadra della passata stagione e che pare quindi già ben rodata, mentre l’Union Marmirolo ha cambiato parecchio, a cominciare dall’allenatore, e potrebbe avere bisogno di un po’ più di tempo per oliare tutti i meccanismi. Le amichevoli sono utili proprio per questo.

La Poggese ne disputerà due nell’arco di 24 ore, entrambe in trasferta: stasera sul campo della Sammartinese e domani nella vicina Quistello. I biancazzurri non fanno la Coppa per cui la data da segnare in rosso e il 10 settembre e la prima sfida di campionato con la Leoncelli. Il programma serale propone anche l’interessante sfida di Soave tra i granata locali e la Serenissima. Annullata Viadana-Gonzaga.