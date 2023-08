Calcio Serie C – Nuove maglie e abbonamenti ormai a 3mila: tutti pazzi per il Mantova

MANTOVA Una pioggia leggera ha fatto da contorno al… bagno di folla (questo sì, notevole) che ha travolto il Mantova nel doppio evento in programma ieri, tutto incentrato sulla nuova divisa da gioco: la presentazione della stessa alla Canottieri; e la vendita a prezzo stracciato delle prime 50 al Gimme Five. Un successone, sia nell’uno che nell’altro caso. Ciliegina sulla torta: la notizia dell’ormai imminente raggiungimento di quota 3mila sul fronte abbonamenti (siamo a 2.903). «Un risultato straordinario – ha commentato il presidente Filippo Piccoli – , impensabile se pensiamo a dove eravamo due mesi fa. È un segnale di fiducia da parte della piazza, che già ora mi sento in dovere di ringraziare. Credo che abbiamo intrapreso il percorso ideale per costruire qualcosa d’importante».

Alla Canottieri (evento riservato ai soci) erano un centinaio, tra cui grandi ex: da Boninsegna a Frutti, da Zaninelli a Tomeazzi. Squadra al completo, con in testa Piccoli, mister Possanzini e il dt Botturi. Sono intervenuti il presidente della Mincio Aldo Lancia, la presidente della Gruppi Sportivi Francesca Pavesi, il consigliere Francesco Faedo, il vicesindaco Giovanni Buvoli, il presidente Tea Massimiliano Ghizzi. «Voglio ricostruire un ciclo – ha detto Piccoli – . Non so quando ci riusciremo, ma sono sicuro che ci riusciremo». Già noto il disegno della prima maglia, bianca con banda rossa. La seconda è in total rosso, la terza azzurra. Sono aumentati gli sponsor, ora quattro.

L’entusiasmo della gente si è mostrato ancor più palpabile quando, al Gimme Five di piazza Virgiliana, sono state messe in vendita 50 di queste nuove magliette, a 40 euro: nonostante l’orario di cena e la pioggia, decine di tifosi si sono messi in coda per acquistarle, posare per una foto con Festa, Burrai e Monachello, e salutare patron Piccoli.