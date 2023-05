Calcio dilettanti – Campionati all’epilogo, arrivano gli ultimi verdetti. In Terza è il giorno del Pegognaga

Mantova Ultima giornata della regular season dall’Eccellenza alla Seconda Categoria per le mantovane: andrà avanti per un ulteriore turno la Terza, a 17 squadre.

Partiamo dalla categoria più nobile a livello regionale: in Eccellenza il Castiglione, già qualificato per i play off, se la vede con l’Ospitaletto, in corsa per gli spareggi ma obbligato a vincere per evitare sorprese. Dal canto loro i rossoblu dovranno dare il massimo per garantirsi la miglior posizione: «Affrontiamo una compagine con ottime individualità – dice il tecnico Fabio Esposito – ma da parte nostra è importante riuscire mantenere il terzo posto. C’è entusiasmo in tutto l’ambiente; dobbiamo mostrarci abili nei duelli a livello individuale». Assente solo Lauricella

Deve qualificarsi per i play off di Promozione invece la Castellana, che deve battere il Cellatica per non far tramontare anzitempo i traguardi stagionali: assenti Marangi per squalifica, Azzini e Peschiera infortunati. «Si tratta di un play off anticipato contro un undici che si annuncia molto in forma».

E’ invece già agli spareggi (e mister Franzini ha incassato la conferma per l’anno prossimo) l’Asola, che ospita allo “Schiantarelli” la Pro Palazzolo: «Chiudiamo la stagione regolare con l’intento di far bene davanti al nostro pubblico – afferma il presidente biancorosso Massimo Tozzo -, è importante prevalere sui bresciani per mantenere il terzo posto». Burato assente per squalifica, rientra Buonaiuto, mancheranno anche Chitò e Chiari, oltre a Caldera.

Dalle zone nobili passiamo alla lotta salvezza: il Marmirolo deve vincere per essere sicuro di salvarsi. Ingresso gratuito all’impianto dei neroverdi per spingere i ragazzi di Abderrazzak Jadid al successo contro una Sportiva Ome ormai senza obiettivi. Assenti Sabaini Adam e Younesse Jadid, in dubbio Cipriani: «Dobbiamo vincere per salvarci, non vogliamo e non dobbiamo dipendere dagli altri».

Sicuro di fare i play out invece il Suzzara, che però mira ai tre punti contro il Lodrino per poterli disputare col vantaggio sulla diretta concorrente. «Credo che il mister darà fiducia all’undici che ben si è comportato nelle ultime gare – dice il presidente Enzo Palvarini -, comunque parola al campo, è importante cercare di fare bene davanti al nostro pubblico».

E’ appesa a un filo la sorte della Governolese, che deve vincere sul campo della Vighenzi e sperare. Fuori causa (ma anche fuori rosa) Akinbinu e Mazzocchi, regolarmente a disposizione Lonighi. «Contro la Vighenzi dobbiamo solo vincere – attacca il diesse Marco Dalmaschio -, il morale della squadra è buono, bisogna scendere in campo e giocare in maniera serena».

Manca poco invece alla salvezza del San Lazzaro, che sarebbe sicuro di restare in Promozione con tre punti contro la Voluntas, che invece lotta per non essere la maglia nera (e retrocedere direttamente); rientra dopo tre mesi Delfini che va in panchina, manca solo Visentini. «A Montichiari trasferta da affrontare con la massima concentrazione – osserva trainer Michele Jacopetti -, sarà importante mostrare atteggiamento e mentalità che ci hanno premiato nelle ultime gare».

Scendiamo in Terza, dove oggi lo Sporting Pegognaga, vincendo, potrebbe laurearsi campione ottenendo il salto in Seconda. Ma c’è da battere l’eterna rivale Moglia, che ha bisogno di punti per andare ai play off. Non sarà facile. Segue a distanza con interesse l’Atletico Castiglione, a -4, impegnato nella trasferta sul campo dell’Union Colli Morenici.