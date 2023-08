Calcio dilettanti, gironi Crer – Viadana, niente derby con la Casalese. La matricola Rapid nel gruppo D di Reggio

Bologna Sono stati diffusi nella serata di ieri i calendari provvisori delle categorie dilettantistiche del Crer, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Il Viadana abbandona il gruppo B, quello delle squadre parmensi, per approdare nel C, a maggioranza reggiana. Dunque, niente derby con la Casalese per i canarini di mister Mussetola. Queste le avversarie: Daino Santa Croce, Falkgalileo, Ganaceto, Guastalla, Masone, Original Celtic Bhoys, Virtus Correggio, Povigliese, Reggiolo, Rubierese, San Prospero Correggio, Solierese, Virtus Cibeno, Virtus Libertas, Vis San Prospero. Per quanto riguarda la Coppa Emilia, il Viadana esordirà il 3 settembre sul campo del Sorbolo Biancazzurra (gara secca).

Girone a 14, il D, invece, per la Rapid Viadana, neopromossa in Seconda Categoria. Queste le avversarie della Rapid: Atletico Bibbiano Canossa, Barcaccia, Gualteriese, Montecavolo, Novellara, Real Casina, Reggio Calcio, San Faustino, Santos, Saxum United, Sporting Cavriago, United Albinea, Virtus Bagnolo. Verranno ufficializzati in seguito invece i gironi della Terza: a Ferrara ci sarà il Sermide. Sarà invece domani (sabato) il giorno giusto per i gironi del Crl, che aspetta a ufficializzarli attendendo l’esito del Consiglio Direttivo Nazionale odierno.