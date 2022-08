Calcio dilettanti – Gironi e calendari Coppe: Casti, derby col Carpenedolo. La Caste parte con la Vighenzi

MANTOVA La stagione del calcio dilettanti scalda i motori: diramati gironi e calendari della prima fase della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, oltre a quelle delle coppe regionali di Prima, Seconda e Terza. Queste ultime, come è noto, sono ad iscrizione facoltativa. Partiamo subito dall’Eccellenza, dove il Castiglione se la vedrà subito con i cugini del Carpenedolo e con il vicino Rezzato. Oltre a loro una squadra della provincia di Cremona, la Soncinese. Si parte proprio col derby Castiglione-Carpenedolo il 27 agosto.

In Promozione mantovane sparpagliate in tre gironi da tre: la Castellana riposerà il primo turno (sempre 27/8) per entrare in gioco il 30 sul campo della Vighenzi, contendente diretta assieme alla Voluntas. Tutto mantovano invece il gruppo 20: aprirà le danze Governolese-Marmirolo il 27 agosto, con la terza avversaria, il Suzzara, a riposare. Infine, nel girone 21, Asola e San Lazzaro avranno di fronte il Borgosatollo. SanLa e biancorossi si affronteranno subito nel match della prima giornata. Girone tutto mantovano in Prima, con Porto, Gonzaga, Sporting e Union che daranno battaglia con sei derby complessivi. Si comincia il 4 settembre con Porto-Gonzaga e Union-Sporting. Anche in Seconda gruppo solo virgiliano, il 45: Cere-Soave e Pompo-Cannetese le sfide della prima giornata.

Separate le due mantovane in Coppa di Terza: l’Atletico Castiglione sarà nel girone 22 con Calvina, Calcinatello e Le Aquile. Avversarie cremonesi per la Rapid Olimpia, che se la vedrà con Primavera, Sospirese e Tre Ponti. Quest’anno c’è anche una mantovana in Coppa di Juniores Fascia B: è il San Lazzaro a partecipare, in un raggruppamento che vedrà tre cremonesi, Leoncelli, Sported Maris e Torrazzo.

Ci sarà da aspettare martedì 9 agosto per i calendari di Eccellenza (maschile e femminile) e Promozione, mentre quelli di Prima verranno comunicati il 25 agosto prossimo. Il 1° settembre, infine, quelli delle categorie restanti. Altra novità: dall’Eccellenza femminile, nel girone del Casalmartino, escono Lumezzane e Fiammamonza, ripescate in serie C.