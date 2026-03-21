Calcio dilettanti – Match point salvezza per Castellana e Castiglione. L’Asola si gioca il 2° posto

Mantova Tredicesima giornata di ritorno nel girone C di Eccellenza, con la Castellana che ospita al “Don Aldo” l’Orceana. Le due squadre sono appaiate a quota 39 punti, con i bresciani vittoriosi 3-1 nella gara d’andata. La formazione goffredese arriva all’appuntamento dopo il successo per 2-0 sul campo del Città di Albino che di fatto ha chiuso il discorso salvezza. «Spero in un risultato positivo per completare l’opera – sottolinea il diesse Mirko Piacentini – la squadra è al completo, la concorrenza si alza e l’ultima parola su chi scende in campo spetta comunque all’allenatore». Dopo il successo casalingo nel derby con la Poggese, altra gara interna per il Castiglione, questa volta contro il fanalino di coda Cazzagobornato, già battuto 5-0 all’andata. «La squadra non deve assolutamente guardare la classifica dell’avversario – avverte il vicepresidente Giancarlo Perani – ma affrontarlo con la massima attenzione. Dovrà fare la propria gara e continuare sul percorso positivo intrapreso: l’impegno non deve mai venire meno». La Poggese, dal canto suo, cerca il pronto riscatto nella sfida casalinga contro l’Offanenghese (0-0 all’andata). «Il nostro obiettivo è riscattare la negativa prova di Castiglione – afferma il centrocampista Jacopo Malavasi -. Dobbiamo vincere e convincere per la società e per l’allenatore, ma non sarà facile vista la caratura dell’avversario, che all’andata avrebbe meritato di vincere. Fummo bravi a uscire imbattuti».

Undicesima giornata di ritorno nel girone E di Promozione, con una sfida chiave in ottica secondo posto: l’Asola fa visita alla Verolese. I bresciani, insieme al Castelcovati, precedono di una lunghezza la formazione del Chiese, vittoriosa 1-0 all’andata. «Sappiamo che si tratta di una gara importantissima per il secondo posto – spiega il capitano Luca Beretta -. Il successo dell’ultimo turno contro il Castelcovati ci ha dato grande carica e motivazioni. Anche se non saremo al completo, vogliamo fare la nostra partita contro un’avversaria in salute: affrontarla sul suo campo non è mai semplice». Capitolo formazione: possibile recupero per Agazzi, mentre lo stesso Beretta è in dubbio. Sicure le assenze di Chitò, Spagnoli e Bovi. Per lo Sporting Club, dopo il pareggio per 2-2 nel derby di Governolo (con rimonta da 0-2), arriva la sfida casalinga contro l’Aurora Travagliato, battuta 1-0 all’andata: la vittoria è l’unico risultato per sperare ancora nella salvezza diretta. «Speriamo bene – commenta il vicepresidente Federico Salvetti – vista l’importanza della partita per noi. Il mister è alle prese con diversi problemi nella costruzione della formazione». In dubbio Forlani, Boateng, Vernizzi e Ferri; indisponibili Cabroni per squalifica e Pernarella per infortunio.

In Prima Categoria, si lotta solo per il secondo posto alle spalle del Montirone ed è una corsa tutta mantovana. Il Suzzara ospita il Castelvetro e potrebbe avvantaggiarsi su Marmirolo e Dinamo, impegnate nello scontro diretto. Tutta da vedere anche Rapid Olimpia-Serenissima. In Seconda la capolista Moglia è di scena a Castellucchio, mentre la Villimpentese, seconda a -4, fa visita al (ri)lanciatissimo Soave. Nel girone cremonese il clou è il derby mantovano tra Acquanegra e Cannetese. In Terza, col Buscoldo già promosso, l’interesse è tutto per definire la griglia dei play off: Casteldariese-Solferino e La Cantera-Robur le sfide di cartello. Nel femminile, il Mantova Women deve battere il Città di Brugherio, in casa, per difendere il terzo posto.