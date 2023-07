Calcio dilettanti – Ufficiale: la Voltesi è ripescata in Seconda Categoria

VOLTA MANTOVANA Come avevamo ipotizzato nelle scorse settimane, è arrivato il ripescaggio per la Voltese, che sale dunque in Seconda Categoria. La notizia è stata comunicata lunedì in via ufficiosa ai collinari dal Crl: l’ufficialità nel comunicato ufficiale di domani, ma è una formalità. Notizia straordinaria per la squadra di Bontempo che farà dunque anche il derby con la Voltesi. Esplode la gioia nel clan della Polisportiva, sconfitta nella finale dei play off di Terza categoria dall’Atletico Castiglione. «Ci hanno dato lunedì sera la notizia – spiega il presidente Nicola Speranzini – avevamo un giorno di tempo per decidere e ieri abbiamo dato la risposta positiva. Sul campo, nella scorsa stagione, abbiamo dimostrato di poter meritare questa categoria, il primo obiettivo sarà ovviamente la salvezza. Ci sarà la sfida con la Voltesi, bello che il nostro paese abbia due squadre in Seconda, al derby penseremo più avanti, ora godiamoci il ripescaggio». Si riapre il mercato in entrata per una punta di peso. Ancora in attesa il Casaloldo, al quale mancavano solo tre posizioni per salire in Prima. Per i biancazzurri forse buone news dalla D (Varese e Caravaggio in odore di ripescaggio). Se dovessero restare fuori, sarebbe solo per una casella o due. Una beffa.