Calcio Eccellenza – Castellana e Castiglione, la varietà fa la forza

Mantova Undici gol segnati da sette marcatori diversi per la Castellana (record a pari merito col Ciliverghe), dieci con sei atleti differenti per il Castiglione. E tutto questo in sole sei giornate, quelle iniziali. Senza sembrare troppo avventati si può desumere un dato: la forza delle due mantovane, che sono le squadre del momento in Eccellenza (e pure quelle che segnano di più, dati alla mano), sta anche nelle numerose soluzioni offensive: due collettivi non così legati al “bomber” di squadra, che magari emergerà con l’andar della stagione, ma in grado di segnare con tanti elementi, e dunque di dare ben pochi punti di riferimento alle avversarie. Senza tirare fuori la stantìa espressione “cooperativa del gol”, che ha anche un po’ stufato, analizzando il cammino delle nostre big d’Eccellenza l’impressione è che le avversarie sinora ci abbiano capito ben poco anche grazie a queste qualità. Va detto che pure l’anno scorso il Castiglione era andato a segno con la bellezza di 18 giocatori differenti, nonostante gli 11 gol a testa di Ferrari e Campagnari. Praticamente tutta la rosa era andata a segno nel 2022/23, portieri esclusi, quindi non stiamo parlando di una novità assoluta per i mastini.

Impossibile fare un raffronto, invece, tra la Castellana di quest’anno e quella del trionfale salto in Eccellenza, visti i numerosi cambi in rosa. Ma il dato che mostra come in tutta la scorsa stagione i marcatori differenti siano stati soltanto 11, dà l’esatta percezione di come anche la squadra di Arioli abbia potenzialità sotto questo punto di vista.