Calcio Eccellenza – Castiglione, che beffa a Lumezzane. Decide al 91’ un rigore inesistente

LUMEZZANE Un volenteroso Castiglione, fresco di cambio in panchina, sfiora l’impresa sul campo della capolista Lumezzane, ma si vede beffare a tempo scaduto da un rigore inesistente. La prima occasione è del Lume: al 9′ Tognoni serve un traversone insidioso per Franchi che impatta di testa, salva tutto Fantoni sulla riga di porta in acrobazia. Al 15’ il Castiglione si fa vedere con Mangili che, servito da Ghidini prova a piazzarla, ma i valgobbini si salvano in angolo. Al 25′ ancora il Lume fa un tentativo con Torelli che, servito da Caracciolo libera il destro, Fantoni ancora una volta è provvidenziale e devia sul palo. Il Castiglione prova ad impensierire i bresciani con Campagnari e Congiliaro, ma è ancora, al 34’, Torelli a mettere fuori di poco in acrobazia un tentativo su cross di Zugno. Al 42’ nuova occasione del Lume con Dadson che dentro l’area calcia sul primo palo, ma Bertolani è attento e devia in angolo.

Nella ripresa il Lumezzane ricomincia con lo stesso piglio del primo tempo. Al 51’ Franchi vede Bertolani fuori dai pali e calcia al volo da quaranta metri. La palla è precisa sotto la traversa e prende velocità in discesa costringendo il portiere alla respinta. Il Lume insiste e al 55’ è ancora pericoloso. Tognoni in area si gira in un fazzoletto e calcia forte rasoterra sul primo palo, ma il portiere è bravo a deviare in angolo. Una grande chance però capita al Casti al 62’: Maroni apre per Lauricella, che serve un bel filtrante per Campagnari: il giovane attaccante aloisiano ci prova di prima intenzione, spedendo la palla di poco alta. Il Lume sfiora ancora il gol all’85’ con Caracciolo che calcia forte di destro, ma la palla esce di un soffio dal palo lontano. Al 90’ arriva però l’episodio che cambia la partita: palla filtrante per Okyere che controlla ma nel tentativo di girarsi finisce a terra. L’arbitro concede il rigore (oggettivamente piuttosto generoso, visto che l’attaccante si lascia cadere accentuando in maniera grossolana). Dagli undici metri va capitan Caracciolo che con freddezza spiazza Bertolani realizzando il definitivo 1-0.