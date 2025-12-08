Calcio Eccellenza – Castiglione, la vittoria sfuma allo scadere: 1-1 ad Albino

Albino (Bg) Un Castiglione coraggioso esce imbattuto dal confronto col Città di Albino, confermando il proprio percorso di crescita. Gli uomini di Volpi disputano una buona gara, trovando il vantaggio a 10’ dalla fine grazie al gol di bomber Scidone. Quando la vittoria sembra cosa fatta, Ongaro pesca il jolly su punizione e pareggia i conti. Finisce 1-1 ma i mastini possono dirsi soddisfatti.

I rossoblù fanno capire fin da subito le proprie intenzioni. Un lampo di Tassi dopo pochi sorprendi rischia di sorprendere Zanotti, la palla esce però a lato. Il centrocampista ci riprova su punizione due minuti dopo, ma un uomo in barriera respinge forse con una mano. Non va meglio a Maroni su calcio piazzato all’8’: il tiro viene deviato in corner. I bergamaschi alla prima occasione utile spaventano Papa, tra i pali al posto di Segna. Dalla distanza Ongaro lascia partire una pennellata che scheggia la parte alta della traversa. Al 17’ Scidone trafigge Zanotti ma la rete viene annullata per un tocco di mano della punta nel controllo. I ritmi calano, con le due squadre che non vogliono correre pericoli dopo i rischi corsi da una parte e dall’altra. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con la punizione di Ferraroli, che fa la barba al palo. Al 55’ Savoldelli calcia di potenza da fuori e lambisce la traversa: il Casti finisce i bonus. Pjetri prova a suonare la carica per i suoi, ma in ben due occasioni i compagni non si fanno trovare pronti in area sugli assist del giovane aloisiano. I mastini rischiano anzi di complicarsi la vita da soli: Mangili insiste a scartare un avversario a centrocampo, perde palla e Savoldelli senza pensarci due volte batte a rete, trovando solo la traversa. Il Casti accusa il colpo, Carobbio ne approfitta ma la sua botta dalla distanza termina alto. Succede tutto nell’ultimo quarto d’ora. Al 76’ Mangili prova a farsi perdonare: la sua conclusione viene fermata però sulla riga da un difensore. Due minuti dopo il tiro a giro di Tassi viene messo in angolo. Sugli sviluppi del corner battuto dallo stesso Tassi, Scidone stacca in area e mette in rete il vantaggio dei mastini. Gol numero 12 in campionato per il bomber rossoblù. Sembrebbe finita ma incredibilmente i bergamaschi pareggiano. Ci pensa Ongaro all’87’ con una punizione da cineteca da 30 metri che si insacca nel sette. Finisce 1-1: buon punto per Guagnetti e compagni.