Ciclocross – Grande spettacolo sul circuito di Ospitaletto

Ospitaletto Mantovano Il Gp Comuni di Marcaria e Castellucchio Memorial Carlo Orlandini ha emesso i suoi verdetti ieri a Ospitaletto Mantovano, al termine di cinque competizioni che hanno divertito ed entusiasmato i numerosi appassionati di ciclocross, presenti lungo il circuito di circa 2 km.

La manifestazione organizzata dall’Uc Ceresarese, che ha affidato nelle mani dell’esperto Fausto Armanini il coordinamento di ogni fase della giornata, ha risposto alle attese degli sportivi. Soddisfatti tanto per i risultati quanto per la qualità delle prestazioni fornite dagli oltre 200 protagonisti anche i dirigenti federali lombardi presenti, con il presidente regionale Stefano Pedrinazzi, il consigliere Adriano Roverselli e la responsabile del fuoristrada Norma Fumagalli. Con loro hanno presenziato a ogni fase della giornata anche i sindaci di Marcaria, Carlo Alberto Malatesta con l’assessore Manuela Bortolotti, e di Castellucchio Romano Monicelli, i figli di Carlo Orlandi, Luca e Lorenzo e i componenti del Comitato provinciale Fci, Stefano Lodi Rizzini, responsabile del fuoristrada, e Franco Favalli, segretario. Da sottolineare che la manifestazione di Ospitaletto Mantovano era valida per l’assegnazione del titolo di campione regionale dei Master e a vestire la maglia biancoverde per i colori virgiliani è stato Nicolas Lanfredi Sofia del Chero Piping Team Sfrenati tra gli M1 che si è classificato 2° in fascia 1.

Sul versante dei risultati targati Mantova, a salire sul gradino più alto del podio, vestendo anche la maglia di leader del Trofeo Lombardi Memorial Claudia Bonfanti, per la categoria Allievi 1° anno è stato Giovanni Busca dello Sporteven diretto da Valerio Bosis e Carlo Pedrazzoli. Ricordiamo anche il successo di Giuseppe Di Stasio in Fascia 4 dell’Mtb Novagli, campione regionale di categoria. Inoltre si sono distinti, conquistando la piazza d’onore, Iris Rolfini del Club Corridonia tra le donne open ed Emanuele Cominelli dello Sporteven tra gli Allievi del 2° anno mentre Stefano Leali del Sissio Team ha conquistato il 3° posto tra gli open. Tra gli altri piazzamenti di atleti mantovani che meritano il plauso vi sono il 10° posto di Samuele Bondavalli del Chero Piping Team Sfrenati tra gli Open; l’8° posto di Thomas Bocchi sempre del team del presidente Dino Gasparini tra gli Allievi del 1° anno; il 9° posto di Beatrice Costa del Gioca in bici Oglio Po tra le Allieve e l’8° posto di Irene Rossetti dell’Mtb Novagli tra le Esordienti. Per quel che concerne i master, sono da ricordare il 3° posto di Benito Roversi (Poggese) in Fascia 4 e di Paolo Strullato del Chero Piping Team Sfrenati in Fascia 2 e il 4° sempre in questa fascia di Lorenzo Bedegoni dell’Fm Bike Factory.

La domenica agonistica ha visto protagonisti gli atleti e le atlete mantovane nella gara nazionale di San Pietro in Gu (Pd) e in questo contesto successo di categoria e 3° posto assoluto per l’allieva del 1° anno Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli, mentre la compagna di squadra e allieva del 2° anno Marta Malinverno è giunta 4ª assoluta e 3ª di categoria. Al 3° posto si è piazzata pure l’esordiente Elisa Traldi dello Sporteven e al 6° posto infine è giunto il G6 Giulio Zunica.