Calcio Eccellenza – Castiglione lancia la sfida: “Il girone C è una Superlega, ma lotteremo con le big”

CASTIGLIONE Un aperitivo per conoscersi, prima di darsi appuntamento al prossimo 7 agosto, quando inizierà la preparazione al Lusetti, agli ordini di mister Fabio Esposito. Vecchi e nuovi giocatori del Castiglione si sono ritrovati ieri alla Tana del Mastino: c’era curiosità per i tanti nuovi, come ad esempio Coffani, Tosatto, Salvaterra, Valotti e il ritardatario Omorogieva, simpaticamente rimproverato dai compagni, solo per citarne alcuni. Prima giornata da rossoblù anche per Cestana, che dopo lunga trattativa è arrivato dal Ciliverghe e ha preso subito contatto con la nuova realtà. Spritz, birra e fette di pizza per fare gruppo sin da subito, con i veterani, Mangili su tutti, a fare gli onori di casa assieme al mister e ai presidenti Laudini e Perani. Restare ai vertici di un girone C sempre più competitivo sarà difficile, ma il Casti vuole fortemente recitare un ruolo da protagonista in quella che è una specie di Superlega dilettantistica, il girone C d’Eccellenza. «Pensiamo di aver allestito una bella squadra – dice il dg e vicepresidente Perani -: abbiamo perso qualche elemento, ma chi è partito è stato rimpiazzato da ottimi atleti. Sarà difficile ripetersi, però puntiamo a fare anche quest’anno un campionato di vertice. L’anno scorso, dopo un play out vinto, volevamo fare un torneo tranquillo e siamo arrivati terzi. Iniziamo la preparazione, poi sarà il campo a parlare». «Migliorare il terzo posto non sarà facile – aggiunge patron Laudini -, visti anche i rinforzi delle altre. Abbiamo impostato uno standard che adesso crea delle aspettative, anche noi abbiamo la voglia di fare sempre meglio. Abbiamo rinforzato la squadra dove serviva, sono soddisfatto da quanto fatto sul mercato da me, da Giancarlo e dal ds Piacentini. Faremo sempre leva sul gruppo, l’uomo prima del giocatore. Non vedo l’ora di cominciare, di vedere la squadra in campo la domenica. L’organico è a posto, l’ultimo arrivo è stato quello di Cestana, partiremo così».

«Ricominciamo da quanto è stato fatto nella scorsa stagione – dice mister Esposito -. Questa squadra l’anno passato ha dimostrato ottime qualità: abbiamo mantenuto buona parte del gruppo inserendo pedine importanti che potranno darci una grande mano, ci sono i presupposti per fare un ottimo campionato, poi la concorrenza è tanta e bisogna alzare l’asticella. Il sogno l’abbiamo sfiorato, dobbiamo cercare di fare meglio». Il 13 agosto prima amichevole in famiglia con l’Atletico, il 19 col Cellatica (Promozione) e il 23 con l’Asola.